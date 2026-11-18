El Auditorio de Tenerife aborda las dos últimas funciones de Lohengrin, con libreto y partitura de Richard Wagner. El montaje de este célebre título, que se escenifica hoy miércoles y el sábado (19.00 horas), es una coproducción de Ópera de Tenerife y la Fundación Ópera de Oviedo.
El rol que da nombre a la ópera, Lohengrin, conocido como el caballero del cisne, lo encarna el tenor estadounidense Corby Welch; mientras que la soprano vasca Miren Urbieta-Vega es Elsa von Brabant, la joven que se casa con el caballero bajo ciertas promesas; la soprano austropolaca Magdalena Anna Hofmann da voz a Ortrud, quien siembra la sospecha en la trama; el barítono islandés Ólafur Sigurðarson interpreta al acusador de Elsa y cómplice de Ortrud, Friedrich von Telramund; el bajo armenio-alemán Vazgen Gazaryan es Heinrich der Vogler, el rey Enrique, y el barítono serbio Milan Perišic, el heraldo del rey.
GUILLERMO AMAYA
La propuesta de esta ópera romántica en tres actos estrenada en 1850 está liderada por el director de escena Guillermo Amaya, quien se centró en el acercamiento a los personajes, que viven sentimientos universales como el amor, el miedo, la inseguridad, la necesidad de confiar, el deseo de ser reconocido y, al mismo tiempo, la imposibilidad de conocer completamente al otro.
El equipo de la producción escénica se completa con el escenógrafo Pablo Menor, la diseñadora de vestuario Raquel Porter y el iluminador Ion Aníbal López. El maestro inglés Paul Daniel está al frente de la Sinfónica de Tenerife para hacer resonar la imponente partitura de Wagner -que incluye un momento tan popular como la conocida como Marcha nupcial-. Miguel Ángel Arqued dirige al Coro Titular Ópera de Tenerife Intermezzo.
El Cabildo mantiene la Lanzadera Ópera, que ofrece transporte gratuito con dos guaguas de Titsa, que parten desde Adeje y Buenavista, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones de los títulos de abono de Ópera de Tenerife. Los tickets gratuitos se pueden adquirir en www.operadetenerife.com hasta las 12.00 horas del día anterior a la función.
Las entradas, a un precio general de 30 a 50 euros, de 10 para menores de 30 años, se pueden adquirir en los canales habituales del Auditorio de Tenerife. Hay disponibles varios descuentos.