Tras incorporar el rol de Rodolfo en La Bohème en 2024 en el Teatro La Fenice de Venecia, y haberlo interpretado posteriormente en ABAO Bilbao Opera y en la temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña, el cantante tinerfeño Celso Albelo volverá a dar vida al emblemático personaje del título de Giacomo Puccini (1858-1924), esta vez en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
ILUSIÓN
Un compromiso que, asegura el tenor canario, le hace “especial ilusión”. “Por fin vuelvo a este teatro donde canté el Duque de Mantua de Rigoletto (Giuseppe Verdi, 1851) en unas funciones inolvidables hace más de una década”, pone de relieve.
Con una voz madura y de amplio espectro, el cantante español explica que incorporó el rol de Rodolfo “en un momento de crecimiento vocal e interpretativo”. “Posteriormente lo he ido haciendo mío; lo probé en Venecia y, si entonces fue un sueño hecho realidad, lo sigue siendo ahora porque este joven poeta es un papel fascinante, con una música maravillosa y emocionante, señala Albelo acerca del personaje del título pucciniano estrenado en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896.
“Este repertorio, el de Puccini o el de un Verdi de más cuerpo, hoy me sienta de maravilla, y sin dejar de lado mi base belcantista en la que me concentré durante muchos años”, subraya. “Abrirme a este tipo de papeles es el resultado de la evolución natural de la voz. Es fundamental entender las señales que te van dando tanto la voz como el cuerpo, y me encanta sentir esas sensaciones que he vivido últimamente con otros títulos puccinianos y verdianos que he ido incorporando”, confiesa Celso Albelo acerca de su trayectoria más reciente.
EL ELENCO
En este regreso al sevillano Teatro de la Maestranza, el cantante tinerfeño compartirá escenario con Yaritza Véliz, en el rol de Mimí; Alfonso Mujica, que encarna a Marcello; Alessio Cacciamani, que asume el papel de Colline, y Giuliana Gianfaldoni, como Musetta, entre otros artistas. La producción de este popular título de Giacomo Puccini cuenta con dirección de escena de Jonathan Miller y con Carlo Montanaro al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y del Coro del Teatro Maestranza. Las funciones en las que participará el tinerfeño Celso Albelo tendrán lugar los días 4, 8, 10 y 12 de diciembre.
Tras iniciar la temporada con una gala lírica en el Festival Verdi del Teatro Regio de Parma (Italia) y un concierto en A Coruña, el tenor regresará próximamente al Teatro de la Zarzuela de Madrid para debutar en La bruja, la zarzuela en tres actos de Ruperto Chapí. Se pondrá en escena en la capital de España entre el 11 y el 28 de marzo, con un elenco en el que también figuran Nancy Fabiola Herrera, Miren Urbieta-Vega, Mónica Redondo, Jorge de León, Andrés Sánchez Joglar, Sonia de Munck, Carolina Moncada, César Gutiérrez-Figueiras, Pablo García López, Luis López, Lola Casariego y Xavier Ribera-Vall.
De igual manera, y entre otros compromisos, Celso Albelo participará en una gala de zarzuela en el Auditorio Baluarte de Pamplona, el 7 de mayo, en la que lo acompañarán la soprano Sofía Esparza y el barítono Juan Jesús Rodríguez.