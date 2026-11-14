El Cedocam recuerda a Patricio Estévanez con una exposición sobre su legado

El Centro de Documentación de Canarias y América (Cedocam), dependiente del Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife, abrió este viernes en su sede de la lagunera calle Anchieta la exposición Querido Patricio. La historia detrás de un nombre. Centenario de su fallecimiento, una propuesta documental y artística que rinde homenaje a Patricio Estévanez (1850-1926), una de las figuras destacadas del periodismo y la cultura canaria.
El acto contó con la presencia del consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, José Carlos Acha; el arquitecto y director científico de Museos de Tenerife, Carlos Pallés; el doctor en Historia del Arte y académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, y responsable de la obra artística, Jonás Armas, y la subdirectora del Cedocam, María José Vera.
La muestra, que puede visitarse hasta el 14 de marzo de 2027, invita a conocer la vida y el pensamiento de este periodista, político y cronista honorario de Santa Cruz de Tenerife a través de una selección de documentos y obras que permiten acercarse tanto a su trayectoria pública y profesional como a su dimensión personal y familiar.
Cartas manuscritas, correspondencia, artículos periodísticos, borradores de conferencias, fotografías, publicaciones y piezas de su colección artística conforman un recorrido por la memoria de una familia y de una época.
Durante la presentación, José Carlos Acha puso en valor el legado de Patricio Estévanez y la importancia de acercar su figura a la ciudadanía, coincidiendo con el centenario de su fallecimiento. El consejero destacó el papel del patrimonio documental como herramienta fundamental para comprender nuestra historia y reconocer a quienes contribuyeron a construir la identidad cultural de Canarias.
Acha subrayó el valor del Fondo Estévanez, “cuyos documentos permiten reconstruir no solo la trayectoria de una figura fundamental de la cultura insular, sino también las relaciones, inquietudes y acontecimientos que marcaron la sociedad canaria entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX”.
Memoria de una época
El eje de la exposición es el Fondo Estévanez, custodiado por el Cedocam y formado por un conjunto de documentación manuscrita e impresa que la familia fue reuniendo a lo largo del tiempo. Este archivo privado constituye una fuente primaria de especial interés para investigadores y para todas aquellas personas que deseen profundizar en la historia cultural, política y social de Canarias.
La selección expositiva reúne escritos, cartas, retratos fotográficos, programas y publicaciones dirigidas por el propio Patricio Estévanez, además de su colección de arte personal, con obras de artistas fundamentales en la historia del arte en Canarias. Un patrimonio que permite descubrir los vínculos personales y profesionales del protagonista, así como la red de contactos que formó parte de su trayectoria.
A través de estos materiales, la muestra propone una aproximación a la historia desde sus propias fuentes y pone de relieve el papel de los documentos como guardianes de la memoria y del tiempo. Cada carta, fotografía o publicación aporta nuevas perspectivas para comprender no solo a quien las protagonizó, sino también el contexto social y cultural en el que se desarrolló su vida.
HOMENAJE
Patricio Estévanez falleció en La Laguna el 28 de agosto de 1926. Un siglo después, esta exposición recupera su figura y reivindica la vigencia de un legado que forma parte de la historia intelectual y periodística de las islas. Sus contemporáneos lo reconocieron como “un verdadero maestro del periodismo canario”, una consideración que da cuenta de su relevancia en la vida cultural de su tiempo.
Con esta propuesta, el Cedocam continúa acercando a la ciudadanía sus fondos bibliográficos y documentales, favoreciendo el conocimiento, la conservación y la difusión de un patrimonio que permite establecer un vínculo directo con nuestro pasado y fortalecer la memoria cultural de Canarias.