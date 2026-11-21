El Espacio Cultural El Tanque, en Santa Cruz de Tenerife, se transforma en un paisaje de luces, sombras y sonidos con El estanque interminable, una instalación inmersiva creada por el grupo canario Lagoss y el artista visual i/o. La propuesta, que podrá visitarse hasta el 28 de febrero de 2027 en el centro expositivo del Gobierno de Canarias, invita al público a redescubrir este singular espacio industrial de la capital tinerfeña a través de una experiencia sensorial en la que confluyen la experimentación electrónica, las geometrías luminosas y el imaginario de las Islas.
MEMORIA Y TÓPICOS EXÓTICOS
La exposición establece un diálogo entre la memoria industrial del antiguo depósito y los tópicos exóticos asociados históricamente al Archipiélago. Con esa finalidad, sus creadores han recurrido a una combinación de frecuencias sonoras y destellos de luz que atraviesan la oscuridad y modifican la percepción del espacio.
En El estanque interminable, el sonido y la imagen se convierten en los protagonistas de un recorrido que invita al visitante a explorar el Espacio Cultural El Tanque desde una perspectiva diferente. La penumbra, interrumpida por geometrías luminosas, y las frecuencias envolventes generan una atmósfera que oscila entre lo misterioso y lo exótico, estableciendo nuevas relaciones entre el pasado del edificio industrial y las posibilidades expresivas de la creación contemporánea.
La propuesta conecta, de igual manera, con la investigación artística que desarrolla Lagoss en torno a la identidad insular, las mitologías locales y las representaciones culturales de Canarias. A través de un lenguaje experimental, la instalación inmersiva propone a quien la contempla una reinterpretación del territorio en la que conviven referencias al pasado y estéticas vinculadas a la tecnología y la electrónica.
CREADORES
Lagoss es un proyecto audiovisual integrado por Gonçalo F. Cardoso, Daniel García Báez y Mladen Kurajica, que explora la mitología y la identidad de las Islas a través de la experimentación electrónica. Bajo el concepto Future Island Folklore, desarrolla un universo sonoro en el que confluyen músicas exóticas, elementos cibernéticos y referencias a la cultura insular. Su trayectoria incluye varios álbumes conceptuales y giras por Europa y Estados Unidos, que han contribuido a consolidar su proyección internacional dentro de la música experimental hecha en Canarias.
Por su parte, i/o es artista visual, técnico audiovisual y programador, especializado en la creación multimedia y la experimentación tecnológica. Vinculado desde 2005 al colectivo La Platanera, anteriormente conocido como Colectivo Drone, ha participado en diversos festivales como dj, vj y creador de instalaciones audiovisuales. Su trabajo combina la intervención de circuitos electrónicos, la programación y el uso de tecnologías digitales y analógicas para desarrollar propuestas que exploran nuevas formas de relación entre imagen, sonido y espacio.