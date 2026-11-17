Nosotros, vampiros, de David Zamora, fue reconocida como la mejor película del Festival de Cortos Tacoronte Express 2026 en la gala de clausura celebrada este domingo en el Auditorio Capitol, dirigida por la actriz Elisa Cano. El público premió el corto Marchando, de Néstor Luis Mesa, mientras que Sobran, de Diego Lupiáñez, se llevó el galardón en la nueva categoría Ultraperiferias, que retó a los creadores a contar una historia en 30 segundos.
El jurado del certamen de la sección de cine exprés del VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, compuesto por Acerina Marzán, Jonay García, Sebastián Alvarado, Raquel Valle, Emilio González y Silvana Suárez, otorgó siete galardones, al que se sumó el del público, que tuvo la oportunidad de visionar todos los cortos realizados en una sesión anterior a la gala. Los premiados recibieron, además de un diploma acreditativo y un premio en metálico, un galardón realizado por Claudia Bolaños que representa una imagen de un escáner con las ondas que se producen en el cerebro cuando se activa la creatividad.
OTROS GALARDONES
Los directores y guionistas Vasni Ramos y Luis M. Martín compartieron el premio al mejor guion, por Genocidio y Honoris causa, mientras que Francisca, de José Miguel Perdomo, Hunter Molina, Diego Castellano y Gabriel Cruz, obtuvo el de mejor fotografía por el trabajo de Perdomo, Molina y Cruz. Esa…, de Berty Lucio, se alzó con el de mejor montaje, por la labor de Jaime Chinarro. También compartieron premio, al mejor sonido, las películas Marchando, de Néstor Luis Mesa, y Cacique, de Rubén Expósito Díaz, por el trabajo desempeñado, respectivamente, por Eduardo Vera Medina y Agustín Mesa. Finalmente, el reconocimiento a la mejor interpretación recayó en Maite Tobar y Arianna Cella, las actrices sobre las que recayó el peso de La foto, de Maite Tobar.
Un total de 20 cintas se presentaron al concurso del apartado de cine exprés, dirigido por Elisa Cano. La gala contó con los actores Guacimara Gil y Javier Socorro, en diversas interpretaciones de improvisación y humor, y de la cantante Della Du, acompañada por el bailarín Tomás Mesa.
MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ
La escritora María del Mar Rodríguez, autora de la trilogía Relatos de unas islas desamparadas, dedicó el premio literario del VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte a las mujeres de su familia y a las presas políticas encarceladas en la cárcel de San Miguel, en El Toscal (Santa Cruz de Tenerife), a raíz del golpe de Estado de 1936. Así lo expresó el pasado sábado, en el acto en el que recogió el galardón de manos de la alcaldesa y concejala de Cultura del municipio, Sandra Izquierdo, en la Casa de la Cultura.