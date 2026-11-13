Equipo PARA programa hoy ‘Cantautores por la paz’

El santacrucero Equipo PARA acoge este viernes, 13 de noviembre, a partir de las 20.30 horas, el concierto Cantautores por la paz, que contará con las actuaciones de Mofusco, La Cangreja y Dany Martínez. La entrada es libre, hasta completar el aforo.
El concierto conmemora las casi cuatro décadas del concierto que un grupo de cantautores celebraron en 1989 en la sociedad juvenil de Santa Cruz de Tenerife. De ahí nace el Movimiento de Objeción de Conciencia que aglutinó a todos los jóvenes que se negaban a hacer el servicio militar.
Uno de los pilares para la difusión de la idea pacifista de aquellos momentos fueron los cantautores y los grupos musicales que reivindicaban la libertad para los objetores e insumisos que eran enviados a prisión por negarse a realizar el servicio militar. Esta lucha se fragua creando conciencia antimilitarista y uno de los métodos utilizados en esos años eran los conciertos de artistas implicados en la causa. Estas actuaciones aglutinaban a casi toda la juventud rebelde de ese entonces y también al público cercano a la canción del autor, al rock y al punk.
Este fue el primero de muchos conciertos que se celebraron en años posteriores en espacios como el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, la citada sociedad juvenil de la capital tinerfeña, la lagunera plaza del Adelantado, el Blues Bar en La Laguna, diversas asociaciones, centros sociales ocupados o el centro penitenciario Tenerife II, con la presencia de músicos como Sito Morales, Kakó (Kakofonías), Las Ratas, Rogelio Botanz o La Gran Banda Mandinga.
Luis Pastor, Arístides Moreno o Javier Krahe también son algunos de los nombres que se sumaron a participar en esta serie de conciertos por la paz y que contribuyeron a crear una conciencia antimilitarista en Tenerife.
El concierto se celebra en el marco del Festival Internacional DocuRock 12, que está patrocinado por el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias (a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural), Cultura del Ayuntamiento de La Laguna y Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.