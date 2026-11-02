tenerife-andorra

El FC Andorra envía un emotivo mensaje a Jesús de Miguel tras el grave incidente: “Toda nuestra fuerza”

El incidente se produjo en los últimos instantes del encuentro, cuando el delantero tinerfeñista disputaba un balón con el guardameta visitante
Jugadores, cuerpo técnico y representantes de CD Tenerife, pendientes tras el grave golpe a Jesús de Miguel. Sergio Méndez
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

El FC Andorra deseo este lunes una pronta recuperación al delantero del Tenerife Jesús de Miguel, que permanece “estable dentro de la gravedad” en un hospital de la isla tras la dura entrada del portero del equipo del Principado que obligó a suspender el partido cuando el marcador reflejaba un empate a dos goles para poder atender al jugador y trasladarlo en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

“Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y ​​los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife” escribió el club en su perfil de la red social X.

El incidente se produjo en los últimos instantes del encuentro, cuando el delantero tinerfeñista disputaba un balón con el guardameta visitante, Jesús Owono, en una acción que acabó con ambos futbolistas impactando y que terminó con el portero expulsado y el delantero ingresado en un centro hospitalario. El partido quedó suspendido en el minuto 108 como consecuencia del choque. 

Noticias relacionadas
  1. El CD Tenerife confirma que Jesús de Miguel permanece en la UCI “estable, dentro de la gravedad”
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas