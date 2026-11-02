El CD Tenerife confirma que Jesús de Miguel permanece en la UCI “estable, dentro de la gravedad”

El CD Tenerife ha emitido un comunicado oficial para informar sobre el estado de salud de Jesús de Miguel, quien permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria después del grave incidente sufrido este lunes durante el encuentro ante el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Según ha confirmado la entidad blanquiazul, el delantero se encuentra «estable, dentro de la gravedad», después de haber recibido asistencia sanitaria de urgencia sobre el terreno de juego y ser trasladado posteriormente al centro hospitalario.
El club ha señalado que sus servicios médicos se encuentran en el hospital y que ofrecerá nueva información sobre la evolución del futbolista cuando se produzcan novedades.
Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria
El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria después de recibir un fuerte golpe durante el partido disputado este lunes frente al FC Andorra.
Según informó la Cadena COPE, los sanitarios que atendieron al jugador en el estadio consiguieron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La misma emisora adelantó que el futbolista había recuperado la respiración autónoma, aunque permanecía inconsciente en los momentos posteriores al incidente.
Tras ser atendido inicialmente sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López, Jesús de Miguel fue evacuado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permanece ingresado bajo vigilancia médica.
Suspendido el partido entre el Tenerife y el Andorra
El grave incidente provocó momentos de enorme preocupación en el estadio tinerfeño. Varios compañeros de Jesús de Miguel no pudieron contener las lágrimas mientras los servicios sanitarios trabajaban para atender al delantero.
El colegiado mostró la tarjeta roja a Owono por la acción que precedió al incidente y, después de conversar con los responsables de ambos equipos, decidió suspender el encuentro.
El partido quedó interrumpido con empate a dos en el marcador, cuando apenas restaban unos instantes para su finalización.
La atención se centra ahora en la evolución de Jesús de Miguel, cuyo último parte oficial, facilitado por el CD Tenerife, confirma que continúa ingresado en la UCI, estable dentro de la gravedad.