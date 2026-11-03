La Fiscalía ve “difícil” un proceso sobre la muerte de De Miguel al ser un lance del juego

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve “muy difícil” que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.
En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.
Ha precisado el fiscal que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.
En concreto, ha precisado, habrá que espera a conocer si éste considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.
Si la familia del jugador fallecido no estuviese de acuerdo con las conclusiones, puede proceder a presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte que daría pie a una investigación, pero el fiscal jefe subraya que difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave.
Explica que se trataría de un homicidio no doloso, similar a lo que ocurriría si como consecuencia de un empujón alguien cae y se rompe la nuca, en un acto en el que no ha habido intención de matar expresamente; esto es, un homicidio por imprudencia.
Según la Fiscalía, hay que esperar a que se pronuncie la justicia deportiva, que va a clarificar qué ha pasado, si la acción fue temeraria, si el guardameta debió tener más cuidado o si se desentendió del juego y fue al choque.
A partir de ahí la justicia deportiva puede emitir sus sanciones y, si la familia del jugador fallecido no está de acuerdo, puede proceder a denunciar los hechos, ha insistido el fiscal jefe.
El fútbol es un deporte de contacto pero no de contacto “brutal”, ha indicado Sánchez-Jáuregui, antes de precisar que otra cosa sería, por ejemplo, que un jugador le diera un codazo en la boca a otro para romperle los dientes, lo que sí sería punible.
Sin embargo, bajo su criterio, lo lógico es pensar que en un lance del juego no se tiene la intención de provocar la muerte a un contrincante.
La Fiscalía sí ha desarrollado procedimientos por agresiones ocurridas en las categorías inferiores del fútbol y en todo caso, ha precisado, cuando se producen prácticas como dirigir la bota a la cabeza de otro jugador se trata de juego peligroso contemplado con una sanción.
Es casi imposible que ocurra una muerte por un golpe en el pecho pero, desgraciadamente, es lo que ocurrió este lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López, ha lamentado el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife.