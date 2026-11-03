La Policía Nacional abre investigación por la muerte de Jesús de Miguel

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife que murió este martes, 3 de noviembre, a los 30 años, después del grave incidente sufrido durante el encuentro ante el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López.
Según ha informado COPE Tenerife, las pesquisas están a cargo del Grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, que investigará las circunstancias relacionadas con la muerte del delantero blanquiazul.
Por el momento, no han trascendido detalles sobre las actuaciones policiales ni sobre la posible existencia de responsabilidades penales. La intervención de una unidad especializada en homicidios no significa, por sí misma, que se haya determinado la comisión de un delito.
El incidente que provocó la muerte de Jesús de Miguel
Los hechos ocurrieron este lunes, 2 de noviembre, durante los últimos instantes del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra.
Jesús de Miguel disputaba un balón con el guardameta visitante, Jesús Owono, cuando ambos protagonizaron un fuerte choque que dejó al delantero tendido sobre el terreno de juego.
Los servicios sanitarios intervinieron de inmediato para atender al futbolista, que sufrió una parada cardiorrespiratoria y tuvo que ser reanimado antes de su traslado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
La gravedad del incidente obligó a suspender el partido, que hasta ese momento registraba un empate a dos goles.
El acta arbitral recoge que Owono fue expulsado por impactar bruscamente con la pierna en alto sobre un adversario, utilizando fuerza excesiva durante la disputa del balón. diariodeavisos.elespanol.com
El CD Tenerife confirmó su fallecimiento este martes
Jesús de Miguel permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de La Candelaria después del incidente.
Durante la madrugada de este martes, el CD Tenerife informó de un empeoramiento neurológico del futbolista. Horas después, la entidad confirmó su fallecimiento a las 8.00 horas.
“Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad”, expresó el club en el comunicado con el que anunció la muerte de su delantero.
La familia del jugador agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó el máximo respeto a su privacidad. Web Oficial+1
La información adelantada por COPE Tenerife abre ahora una nueva línea de actualidad sobre lo sucedido. Queda pendiente conocer el alcance de la investigación policial y si las autoridades facilitan nuevos detalles sobre las diligencias.