Del Real Madrid a la UD Las Palmas: el fútbol se vuelca con mensajes de apoyo a Jesús de Miguel

El mundo del fútbol se volcó en apoyo del jugador del Tenerife Jesús de Miguel, que permanece hospitalizado, tras tener que ser evacuado en ambulancia del terreno de juego como consecuencia del violento choque que sufrió este lunes con el portero del Andorra Jesús Owono.
“Quería mandarle muchos ánimos al compañero Jesús de Miguel y a su familia. Mandarles mucha fuerza y mucho ánimo. Espero que salga todo bien y que se recupere muy pronto”, señaló el delantero de Las Palmas Jesé Rodríguez, tras el encuentro que el conjunto canario disputó este lunes en el campo de Oviedo.
Fue una muestra más de los numerosos mensajes de apoyo que recibió el jugador del Tenerife y su familia, empezando por el FC Andorra, que deseó a través de las redes sociales una pronta recuperación.
“Desde el FC Andorra queremos enviarle toda nuestra fuerza y los mejores deseos a Jesús de Miguel tras el grave incidente sufrido durante el partido de hoy. Esperamos que se recupere pronto. Un fuerte abrazo para el jugador, su familia y el CD Tenerife”, señaló el club del Principado en su perfil de la red social X.
Mensajes de ánimo a los que se unieron la inmensa mayoría de los equipos de LaLiga Hypermotion en la que compite el Tenerife.
“Desde el Granada CF queremos enviar todo nuestro ánimo a Jesús de Miguel tras el incidente sufrido en el día de hoy. Esperamos que tenga una pronta recuperación. Toda la familia rojiblanca quiere trasladar también mucho ánimo a su familia y a la afición del CD Tenerife en estos momentos”, señalo el conjunto nazarí.
Palabras de apoyo a las que también se sumaron, entre otros, el Girona, el Burgos, el Mallorca o el Castellón, donde Jesús de Miguel militó antes de recalar en el Tenerife
“Desde el CD Castellón enviamos todo nuestro ánimo y fuerza a Jesús de Miguel. Esperamos que todo quede en un susto. Pronto estarás de vuelta, Jesús”, indicó el conjunto orellut
Mensajes de ánimo a los que también se sumó el Eldense, del que el pasado 1 de octubre se convirtió en nuevo propietario el futbolista argentino Lionel Messi.
“Desde el CD Eldense queremos trasladar un mensaje de ánimo y apoyo al futbolista Jesús de Miguel y a toda la familia del CD Tenerife en estos momentos”, indicó el club alicantino en un mensaje difundido a través de las redes sociales.
Términos similares a los que se expresaron el Real Valladolid o el Sporting de Gijón.
“Desde el Real Sporting enviamos un mensaje de apoyo a Jesús, con el deseo de una satisfactoria recuperación. Mucho ánimo a toda la familia del CD Tenerife en estos difíciles momentos”, señaló el cuadro asturiano a través de X.
El mismo canal que utilizó el Real Madrid para mostrar todo su apoyo el delantero del conjunto tinerfeño.
“Todo nuestro apoyo y mucha fuerza para Jesús de Miguel en estos momentos tan complicados. Desde el Real Madrid C. F. le deseamos una pronta recuperación”, publicó en su perfil de X el club madrileño