Los trabajos de instalación del hospital de campaña para atender a personas migrantes que llegan a la isla de El Hierro han comenzado y la idea del Gobierno de Canarias es que esté operativo desde este jueves, según han avanzado a EFE fuentes del Ejecutivo autonómico.
La puesta en marcha de estas instalaciones arrancaría con un equipo compuesto por profesionales de la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro y un médico y un pediatra desplazados desde Gran Canaria, y a partir del fin de semana se prevé la incorporación de dos médicos y cuatro enfermeras del Servicio Vasco de Salud.
Adicionalmente, se irían sumando más profesionales del Servicio Canario de la Salud de otras islas, en función de las necesidades.
El hospital de campaña, que, técnicamente, está compuesto por dos puestos médicos avanzados, estará ubicado junto al centro de atención temporal de extranjeros (CATE) de San Andrés y al polideportivo de esta misma localidad, que también alberga a personas migrantes.
El Gobierno autonómico activará este dispositivo para aliviar la presión sobre los profesionales del Servicio Canario de la Salud y para garantizar la asistencia a las personas migrantes sin comprometer la atención habitual a la población herreña.
Lo hará con cargo a los cinco millones de euros extraordinarios comprometidos por el Gobierno de España, tres de los cuales irán para el Ejecutivo autonómico, para financiar los gastos extraordinarios del Servicio Canario de la Salud como consecuencia de la llegada de migrantes, y los otros dos restantes irán al Cabildo de El Hierro, para gastos sociales y económicos.
En paralelo a la construcción de estas instalaciones sanitarias, prosiguen las derivaciones a otras islas de personas migrantes que han llegado en cayucos a El Hierro en las últimas fechas.
Este miércoles han sido trasladadas en un ferry unas 500, entre ellas en torno a 40 menores, con destino a Tenerife y Gran Canaria, informaron a EFE fuentes cercanas al dispositivo.
Solo entre este martes y miércoles han salido de El Hierro unas 1.000 personas migrantes aproximadamente, en servicios especiales de ferry y también en los ordinarios de transporte de pasajeros.
Según ha podido saber EFE, en el CATE de San Andrés hay en estos momentos unas 400 personas.
Mientras tanto, se prolonga la interrupción del flujo de llegadas de cayucos a Canarias.
El último del que se tiene constancia fue uno con 112 personas a bordo al que condujo Salvamento Marítimo hasta el muelle de La Restinga a las 17.30 horas del pasado lunes.
Ya en esa jornada se notó un descenso pronunciado en la llegada de embarcaciones precarias con respecto al fin de semana, que se saldó con 23 embarcaciones con 3.047 personas a bordo, la mayoría desembarcadas en El Hierro.
Según el último informe del Ministerio del Interior, a Canarias han llegado más de 11.000 personas migrantes de forma irregular desde que comenzó noviembre.