El salón de actos de la Casa Lercaro, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife en La Laguna, acogerá el jueves, 26 de noviembre a las 19.00 horas el encuentro ‘Diálogo de historia, aventura y destino’ con Jorge Molist y José Zoilo. La entrada será libre hasta completar aforo.
Molist presentará Daré el cielo por ti (Grijalbo 2026), Premio Ciudad de Cartagena de Novela Histórica (2026), en una conversación con el escritor tinerfeño y codirector de Haciendo Historia, José Zoilo, que acude al encuentro con Dragón (Edhasa 2026). En esta novela, Zoilo, da continuidad a la trama iniciada en La Frontera de piedra, premio Edhasa de Narrativas Históricas 2023, donde narra la derrota romana en Adrianópolis en el año 378. La obra relata las aventuras de Goar y Safrax en mitad del proceso de desestabilización del Imperio romano.
Jorge Molist sitúa el comienzo de Daré el cielo por ti en 1291, cuando San Juan Acre, el último gran bastión de los Cruzados en Tierra Santa está a punto de caer. Artal, su protagonista, con tan solo 16 años está dispuesto a morir defendiendo la ciudad, pero entonces recibe una carta de su madre y esto lo cambia todo. Artal regresa a casa y en ese regreso conoce el amor y se verá envuelto en una historia de secretos familiares y venganzas.
El escritor catalán tiene una dilatada trayectoria como literato. A los catorce años comenzó a trabajar como ayudante en una imprenta y se formó en Ingeniería Industrial. Publicó su primera novela, Los muros de Jericó (2000), un thriller que entrelaza el mundo empresarial actual con el pasado histórico medieval. En 2007 con La Reina oculta obtuvo el Premio de Novela Histórica Alfonso X El Sabio y en 2018 ganó el Premio Fernando Lara con Canción de sangre y oro.
A través de sus respectivas obras, Molist y Zoilo exploran épocas, conflictos y personajes que permiten acercarse al pasado desde la ficción. Dos propuestas narrativas que muestran cómo la literatura puede convertir la historia en un territorio de aventuras, descubrimientos y emociones.
Haciendo Historia continúa hasta el domingo 29 de noviembre
La última semana de Haciendo Historia reunirá en La Laguna y en Santa Cruz de Tenerife las Jornadas Viaje al Barroco, el concierto del Trío Mantova y actos con autores de renombre.
El miércoles 25 de noviembre, en exclusiva en Canarias, tendrá lugar la presentación de Agente Rossini: La historia del hombre que pudo haber evitado el 11-S (Ediciones B, 2026), con Álvaro Soto y Mark Rossini. Ese mismo día, el escritor Javier Moro, recibirá el premio Núñez de la Peña. Los actos serán a las 18.00h y a las 20.00h, respectivamente, en el Museo de Historia y Antropología de La Laguna.
El viernes, el Templo Masónico acogerá una jornada dedicada a Mary Shelley con Espido Freire, Lorenzo Luengo y una recreación de Frankenstein. Este mismo día presentación,
El fin de semana será el turno del homenaje a El último mohicano y de la proyección de El maquinista de la General, de Buster Keaton, con música en directo.
Cuatro efemérides que conectan literatura, cine e historia
Esta sexta edición del festival estará marcada por cuatro efemérides que permitirán volver sobre algunas obras destacadas de la literatura y el cine.
La primera se remonta a 1826, cuando James Fenimore Cooper publicó El último mohicano, una novela que, dos siglos después, continúa siendo un referente de la narrativa histórica y de aventuras. En 1926 llegó a las pantallas El maquinista de la general, la célebre película de Buster Keaton que el festival conmemora con una proyección acompañada de música en directo. La tercera efeméride nos sitúa en 1936, año de publicación de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell que cumple 90 años. Ambientada durante la Guerra de Secesión estadounidense y sus consecuencias, la obra alcanzó también una enorme popularidad gracias a su adaptación cinematográfica de 1939. Por último, se cumple el 175 aniversario de la desaparición de la autora Mary Shelley, la madre del género fantástico en la literatura, y alrededor de ello, el autor Lorenzo Luengo y Espido Freire ofrecerán una serie de conferencias en el Templo Masónico de Santa Cruz recreando el ambiente de Villa Diodati donde el mítico monstruo fue concebido por la joven Shelley en compañía de Lord Byron, John Polidori y Percy Byshee Shelley.
Con estas propuestas, Haciendo Historia reafirma su apuesta por acercar la cultura al público a través de distintas disciplinas artísticas, conectadas con la literatura, y ofrecer nuevas formas de disfrutarla.
Haciendo Historia, el festival de literatura y género histórico de Tenerife está coorganizado por el Cabildo de Tenerife a través de Acción Exterior, y el ayuntamiento de La Laguna a través de su Concejalía de Cultura y el Organismo Autónomo de Actividades Musicales y cuenta con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz, el Museo de Historia de La Laguna, la Fundación Cine+Comics y Vinos Tacoronte Acentejo. El media partner oficial es el prestigioso medio Culturamanía y Binter se suma en esta edición como línea aérea oficial.