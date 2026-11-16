La Filmoteca CajaCanarias proyecta ‘La pianista’, dirigida por Michael Haneke

La Fundación CajaCanarias, dentro del ciclo Fuera de control de su filmoteca, proyecta hoy lunes (19.00 horas) la película La pianista, un drama psicológico dirigido por Michael Haneke y protagonizado por Isabelle Huppert, en su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se halla disponible en la web www.cajacanarias.com.
La pianista (2001) es una de las obras más controvertidas de Haneke, que aquí adapta la novela de la ganadora del Nobel de Literatura Elfriede Jelinek sobre una inquietante profesora de piano vienesa atrapada bajo el control absoluto de su madre. Para huir de su dominante influencia y de una vida sexual reprimida, la profesora comienza a frecuentar cines porno y tiendas de sexo. Todo estalla cuando un joven alumno decide seducirla.
Protagonizada por Isabelle Huppert, obtuvo numerosos reconocimientos, como los galardones a mejor actriz, actor y el Gran Premio del Jurado en Cannes, o mejor interpretación femenina en los Premios del Cine Europeo.