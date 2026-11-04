La iglesia de San Francisco presenta en un concierto su órgano restaurado

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) programa este jueves (20.00 horas) un concierto en Santa Cruz de Tenerife, en la iglesia San Francisco de Asís, que va a servir para presentar el resultado de la restauración abordada en su órgano, un instrumento del siglo XVIII. El recital, de entrada libre hasta completar el aforo, corre a cargo del organista valenciano Arturo Barba Sevillano.
RACBA Y APOYOS
Con esta iniciativa, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife y de la Diócesis Nivariense, la academia difunde y pone en valor los instrumentos musicales históricos que existen en el Archipiélago, como son los órganos de algunas parroquias canarias, todo un tesoro oculto del patrimonio de las Islas.
El programa de Arturo Barba, que lleva por título Una voz renacida, hará un recorrido por obras de compositores como Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Juan Bautista Cabanilles, Pablo Bruna, Antonio de Cabezón y Martín y Coll.
Según indica la presidenta de la Racba, Rosario Álvarez, impulsora del proyecto para recuperar este patrimonio en Canarias, el órgano de la iglesia de San Francisco de Asís tiene un valor histórico considerable, al ser uno de los pocos ejemplares conservados de la organería de la segunda mitad del siglo XVIII, dentro del rico patrimonio organístico existente en Tenerife, en el que la mayoría de los instrumentos tienen una procedencia extranjera.
Se trata de un órgano barroco, con características de la escuela castellano-andaluza, realizado entre 1778 y 1781 en La Laguna por un organero peninsular establecido allí, que hizo varios órganos para otras iglesias de Canarias. El mueble está construido en madera de pino canario y mide 3,20 metros de ancho, 1,38 metros de fondo y 4,40 metros de altura, sin contar con las cresterías flameadas que lo coronan en los torreones.
TRAYECTORIA
El organista valenciano Arturo Barba Sevillano es catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia y ha actuado en ciclos organísticos de una veintena de países de Europa y América. Es colaborador desde hace más de 20 años de la Orquesta de Valencia y de la Orquestra de la Comunitat Valenciana. Ha realizado grabaciones en directo para RNE-Radio Clásica y registros discográficos como solista. Asimismo, ha interpretado recitales en importantes instrumentos históricos. Arturo Barba es doctor por la Universidad Politécnica de Valencia, donde obtuvo también el título de arquitecto.