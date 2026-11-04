‘Locuras paralelas’ recala este jueves en el Teatro Leal

Tras su estreno en abril de este año y continuar con su gira nacional, Locuras paralelas llega al Teatro Leal de La Laguna este jueves, 5 de noviembre (20.00 horas). Escrita por Gabriela García y Paco Mir, y dirigida por este último, la obra propone una divertida e inteligente reflexión sobre el azar, el destino y esas pequeñas decisiones que pueden cambiar una vida para siempre.
¿Qué habría pasado si hubieras dicho sí en lugar de no? ¿Y si hubieras elegido otro camino? Sobre esa pregunta universal se construye una historia tan divertida como inesperada, en la que la realidad comienza a resquebrajarse y dos vidas aparentemente ajenas terminan cruzándose en un universo donde las reglas dejan de tener sentido.
Con un humor elegante, situaciones delirantes y un ritmo que no da tregua, Locuras paralelas combina comedia, emoción y sorpresa para ofrecer una experiencia teatral que mantiene al espectador entre la risa y la intriga hasta un desenlace completamente inesperado.
El montaje está protagonizado por Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina, cuatro intérpretes de sólida trayectoria en teatro, cine y televisión que dan vida a unos personajes obligados a enfrentarse a una realidad imposible.
Al frente de la dirección se encuentra Paco Mir, miembro fundador de Tricicle y uno de los grandes referentes de la comedia en nuestro país. Con más de cuatro décadas de trayectoria y dos Premios Max, vuelve a demostrar su extraordinaria capacidad para construir espectáculos donde el humor convive con una mirada profundamente humana sobre los personajes.
LA SINOPSIS
En Locuras paralelas, Guillermo y Luz, por un lado, y Gabriel y Leticia, por otro, llevan vidas completamente distintas hasta que un hecho imposible altera su realidad.
Gabriel y Luz aparecen en un piso que parece pertenecer a ambos: la cocina es de él, el baño es de ella y ninguna explicación parece lógica. En ese espacio imposible comienzan una serie de encuentros tan desconcertantes como fascinantes que los obligarán a cuestionarse todo aquello que creían saber sobre sus vidas.
Lo que comienza como una situación absurda acaba convirtiéndose en una inteligente reflexión sobre el destino, las oportunidades perdidas y la posibilidad de que existan otros caminos para cada uno de nosotros.
Locuras paralelas es la obra ganadora del Certamen Internacional de Dramaturgia de Secuencia 3, convocado con motivo del 20º aniversario de la productora. El concurso reunió 128 textos procedentes de 10 países, y el jurado destacó la originalidad de la propuesta, la calidad de su escritura y su enorme potencial escénico.