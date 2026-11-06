‘Maud-Óscar’ y ‘Pegar la hebra’ centran la nueva oferta expositiva de TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, inaugura este viernes dos exposiciones que abordan diferentes formas de creación artística a través de la trayectoria de dos artistas y el trabajo textil contemporáneo. Maud-Óscar, en el Gabinete Domínguez, reconstruye el recorrido personal y creativo de Maud Bonneaud y Óscar Domínguez, mientras que Pegar la hebra, en el Espacio MiniTEA, reúne obras de creadoras vinculadas a Canarias que recurren a la costura y el bordado para reflexionar sobre cuestiones actuales. Ambas muestras podrán visitarse gratuitamente hasta el 13 de junio y el 30 de mayo de 2027, respectivamente.
La jornada inaugural comenzará a las 18.00 horas con una conversación sobre la costura y el bordado como formas de creación artística y herramientas educativas. Participarán las artistas Cristina Ortega y Julia M. Martín, la educadora Alejandra Arbizu y Paloma Tudela, responsable del departamento de Educación de TEA.
Maud-Óscar, comisariada por Isidro Hernández y Vanessa Rosa Serafín, reúne medio centenar de obras, publicaciones y documentos de Bonneaud, Domínguez y otros artistas, como Man Ray, Vicki Penfold, Emilio Grau Sala, Apel·les Fenosa, Gjon Mili e Izis.
La muestra recorre la relación personal y creativa que ambos mantuvieron en París entre 1943 y 1950, con piezas de la colección del museo y de fondos particulares, así como reproducciones de fotografías inéditas del Museo de Bellas Artes de Olomouc. También recoge sus primeros trabajos conjuntos en esmalte y la posterior trayectoria de Bonneaud como esmaltadora y joyera en Canarias.
Pegar la hebra reúne dieciséis obras de seis artistas canarias o residentes en las Islas -Julia M. Martín, Davi Kabaro, Ohiane de Felipe, Cristina Ortega, Verónica Silva y Adassa Santana-, además de una pieza de Juan de la Cruz de la colección de TEA. Las creaciones abordan cuestiones como el medio ambiente, el género y la memoria familiar mediante técnicas textiles. La muestra incluye espacios de costura para practicar el bordado y está dirigida a todos los públicos.
Durante la presentación, el director artístico de TEA, Sergio Rubira, defendió la importancia de recuperar los tiempos pausados que requieren las prácticas textiles frente a la aceleración cotidiana. El director insular de Cultura, Conrado Álvarez, vinculó ambas exposiciones con la memoria y el hilo como metáfora del destino y de las relaciones humanas.