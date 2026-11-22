Un hombre ha fallecido este domingo, 22 de noviembre, después de ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la playa de Los Pozos, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo sobre las 13.38 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando que los socorristas habían sacado del agua a un hombre que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los profesionales del servicio de socorrismo comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación para intentar recuperar sus constantes vitales.
Los sanitarios intentaron reanimar al hombre
Tras recibir el aviso, el CECOES 112 activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la playa.
El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) contactó con los alertantes y les proporcionó indicaciones para continuar con las maniobras de reanimación mientras llegaban los equipos de emergencia.
Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.
A su llegada, el personal sanitario continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, aunque todos los esfuerzos resultaron infructuosos.
Finalmente, los profesionales del SUC confirmaron el fallecimiento del afectado.
Intervención de la Policía Local
En el operativo también participaron agentes de la Policía Local, que colaboraron con los recursos sanitarios desplazados y se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.
El comunicado del 112 no precisa la edad del fallecido ni las circunstancias en las que se produjo el incidente en el mar.