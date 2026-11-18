Un joven de 23 años ha fallecido este miércoles, 18 de noviembre, tras ser rescatado del mar por varios surfistas en la costa de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife. El afectado fue sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida.
El incidente se produjo sobre las 15:04 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas alertando de que un hombre se encontraba en apuros en el mar, a unos 300 metros de la playa de Almáciga.
Según ha informado el 1-1-2, varios surfistas consiguieron sacar del agua al afectado, de origen extranjero, que presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.
Los surfistas intentaron reanimar al joven
Tras recibir el aviso, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) contactó con los alertantes y les dio indicaciones para que continuaran practicando las maniobras de reanimación mientras llegaban los recursos de emergencias.
Hasta el lugar fueron movilizados un helicóptero medicalizado y una ambulancia medicalizada del SUC, así como un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Cuando los equipos sanitarios llegaron a la zona, los surfistas ya habían sacado al joven del mar y estaban intentando reanimarlo.
Los profesionales del SUC continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, pero no consiguieron revertir la parada y finalmente confirmaron su fallecimiento.
Amplio dispositivo de emergencias en Almáciga
El helicóptero de rescate del GES también se desplazó hasta la zona y tomó tierra para que sus rescatadores colaboraran con los servicios de emergencias que intervenían en el operativo.
En el dispositivo participaron, además, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional.
La Policía Nacional se encargó de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.