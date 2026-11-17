La Laguna es escenario esta semana de un ejercicio colectivo de memoria de los oficios y condiciones de vida de las mujeres del siglo XX.
Con la denominación “La Laguna. Mujeres que recuerdan. Los oficios tradicionales” la Sala San Borondón del Centro de la Cultura Popular Canaria recibirá a 9 laguneras que, a las 18:00h de cada tarde, evocarán aquellos oficios –hoy en extinción o ya desaparecidos–con que miles de familias pudieron sobrevivir en tiempos de posguerra y décadas posteriores.
En este capítulo poco difundido de nuestra memoria histórica las invitadas hablarán de las lavanderas; las lecheras; costureras, agricultoras y ganaderas, gangocheras, loceras, ‘sirvientas’, tejedoras, venteras… y revelarán aspectos desconocidos u olvidados que hoy son sustrato de nuestra idiosincrasia.
La programación se inicia hoy lunes con Lorena Rojas Rivero y Kina Rojas Suárez, autoras del libro “Los Molinos, nuestro barrio lagunero”; y continúa el martes con Teófila Acosta Ramos, una de las primeras conductoras de guaguas del Archipiélago. El miércoles será María del Carmen González Martín “Mica” quien describirá la vida de las mujeres en aquellos pueblos y barrios donde impartió docencia; el jueves: Concepción Pérez (presidenta de la Asociación de Mayores San Román, del Barrio La Candelaria). Y el viernes, Juana Benítez Rodríguez “Lila” y María Dolores González Benítez, evocarán la vida en La Cuesta, de mediados del s. XX.
Durante 60 minutos cada una de ellas relatará las luces y sombras de un tiempo doblemente duro para las mujeres.
Estos conversatorios, que son abiertos al público, están organizados por el Centro de la Cultura Popular Canaria con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna.