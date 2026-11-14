Patricia Yurena muestra ‘Mujer, fragmentos y reflejos’ en Granadilla

La artista Patricia Yurena Rodríguez presenta la próxima semana en Granadilla de Abona, su localidad natal, Mujer, fragmentos y reflejos, una exposición que explora la anatomía femenina desde la mirada de una mujer, abordando la identidad, la memoria y la transformación a través de su conexión con el universo marino. La propuesta expositiva abre sus puertas el próximo sábado, 21 de noviembre (19.00 horas), en el el antiguo convento franciscano de San Luis, donde podrá visitarse hasta el 15 de diciembre.
La muestra establece un diálogo entre la mujer y el océano, dos universos que comparten ritmos, vulnerabilidad, fuerza y capacidad de transformación. A través de la fragmentación de las formas, las transparencias y los reflejos, la artista fusiona la anatomía femenina con especies y elementos marinos, creando una narrativa visual que invita a reflexionar sobre la identidad y la importancia de conservar los ecosistemas oceánicos.
La exposición combina acuarela, grafito y creación digital, tres lenguajes artísticos que integran técnicas tradicionales y recursos contemporáneos para construir un relato visual entre lo físico y lo emocional.
TRAYECTORIA
Graduada en Esdip (Escuela de Arte de Madrid) en 2018, Patricia Yurena Rodríguez concibe el arte como una forma de expresión emocional, vinculada a lo esencial y al respeto por el entorno natural. Su obra transita entre lo figurativo y lo simbólico, construyendo una narrativa que conecta con la emoción y la vulnerabilidad.
Entre sus antecedentes expositivos destaca su exposición en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC) de Lanzarote. Su trabajo forma parte de colecciones privadas en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y España. Actualmente continúa desarrollando su carrera artística con nuevas propuestas expositivas en el Archipiélago.