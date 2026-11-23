El envejecimiento gana terreno entre la población canaria. El porcentaje de residentes que superan los 65 años no deja de crecer en todas las islas, aunque es más acusado en las occidentales, muy por encima de la media del Archipiélago, que se sitúa en 18,2%.
La Gomera es el territorio con mayor tasa de habitantes mayores (24,1% de sus 22.208 residentes), seguida de El Hierro (22,9% de 12.133 pobladores), La Palma (21,9 de sus 86.984 habitantes) y las dos islas capitalinas, Tenerife, con el 18,6% de sus 972.018 residentes y Gran Canaria, con idéntico dato entre sus 879.456 habitantes.
En cambio, Lanzarote y Fuerteventura marcan la diferencia con registros considerablemente más bajos: el 13% de los 130.977 habitantes en el caso de la isla majorera y el 14,3% en la conejera, con 168.958 residentes. Los números del Observatorio Canario de la Salud son aún más significativos a una escala más local. El municipio canario con mayor porcentaje de habitantes con una edad superior a los 65 años es Agulo, en La Gomera (33,5%), por delante de Vallehermoso, en la misma isla (32,9%).
En el caso de Tenerife, comandan el ranking de los 31 municipios el Puerto de la Cruz (27,7%), Garachico (26,7%), Buenavista del Norte (26,5%), Los Silos (26%), Fasnia (23,3%) y Vilaflor de Chasna (21,9%).
En el otro extremo, tres municipios sureños registran el menor peso de la población mayor: Granadilla de Abona (12,6%), Adeje (13,2%) y San Miguel de Abona (14,1%). Una realidad vinculada con la actividad turística, que ejerce de imán para la mano de obra foránea en edad de formar una familia. Esta circunstancia causa un ensanchamiento de la pirámide poblacional, al contrario de lo que ocurre en los lugares menos atractivos desde el punto de vista laboral. En el caso de Santa Cruz y La Laguna, el porcentaje alcanza valores intermedios, con el 20,9% y el 18,9%, respectivamente.
En La Palma, San Andrés y Sauces marca el mayor índice de mayores de 65 años en su padrón municipal (29%), seguido por Garafía (27,7%) y Tijarafe (26,9%), mientras que El Pinar, en El Hierro, presenta el dato más elevado de la isla (24,8%). En Gran Canaria, despunta Tejeda, el tercer municipio canario más envejecido (32,2%).
Por el contrario, las localidades con menor tasa de mayores por islas son, además de Granadilla de Abona en Tenerife, Breña Baja, en La Palma (18,3%); San Sebastián, en La Gomera (19,9%); La Frontera, en El Hierro (22,4%); Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria (12,7%); Yaiza, en Lanzarote (12,1%) y Pájara, en Fuerteventura (10,8%), que lidera el ranking de los 88 municipios canarios.