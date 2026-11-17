Fred. Olsen Express lleva ocho años conectando Canarias con la Península a través de la Ruta 1400 Huelva – Canarias. Se trata de una línea que se ha consolidado como puente marítimo de confianza para muchos viajeros y, solo en lo que va de año, más de 42.000 pasajeros la han elegido. La compañía, que opera en solitario desde junio, ha trasladado, además, cerca de 26.500 vehículos, 17.300 de ellos destinados al transporte de mercancías, equivalentes a 182.000 metros lineales movilizados entre enero y octubre de 2026.
Con la perspectiva puesta en el futuro de esta ruta estratégica, la naviera añadió en septiembre el buque Ro-Ro Bentayga Cargo, destinado a reforzar el transporte de mercancías con salidas desde Huelva los sábados a las 13:00 horas hacia Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Esta incorporación se suma a la operativa del Buenavista Express, un buque mixto para pasaje y carga que realiza dos rotaciones triangulares semanales con salidas desde Huelva los martes a las 16:00 y los viernes a las 23:59 horas.
El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, tras felicitar a la naviera por su aniversario, ha valorado positivamente su apuesta por el Puerto de Huelva, ya que proporciona una amplia conectividad regular marítima desde el Muelle Sur con las islas Canarias.
El Buenavista Express, barco principal de la línea, con 172 metros de eslora, capacidad para hasta 1.850 metros lineales de carga, 390 vehículos y hasta 1.250 pasajeros, ofrece al pasaje una experiencia similar a la de un minicrucero. Sus espacios han sido renovados completamente y cuentan con distintas opciones de acomodación, piscina, solárium, zonas de ocio, gimnasio y servicios de restauración que convierten la travesía a bordo en un lugar de disfrute desde el embarque. La oferta se complementa con actividades como aquagym, body balance o zumba. Todo ello sumado a las garantías de accesibilidad que ofrece la compañía y a una oferta gastronómica de sello canario.
Ocho años después del primer viaje, el 9 de noviembre de 2018, Fred. Olsen Express se ha consolidado como una pieza clave para garantizar la conectividad entre Canarias, Andalucía y el resto de la Península y Europa.