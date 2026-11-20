Sole Giménez ha regresado a los escenarios con su nuevo proyecto, Ser humano, una colección de canciones inéditas que nace como una invitación a la reflexión y a la pausa en un mundo cada vez más acelerado y deshumanizado. Su nueva gira llega este fin de semana a Canarias con dos conciertos: el sábado, 21 de noviembre, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, y el domingo, 22 de noviembre, en el Teatro Leal de La Laguna.
El nuevo proyecto musical de Sole Giménez abre una etapa artística en la que las emociones, las relaciones personales y la necesidad de recuperar aquello que nos conecta como personas adquieren especial protagonismo. Ser humano reúne una colección de composiciones inéditas que proponen una mirada íntima y reflexiva sobre la sociedad actual, manteniendo la sensibilidad interpretativa y la personalidad musical que han definido su trayectoria.
La artista acumula más de cuatro décadas de trayectoria musical, durante las que se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del panorama español. Su carrera comenzó ligada a la banda Presuntos Implicados, formación con la que alcanzó una gran popularidad, y continuó posteriormente en solitario, desarrollando una propuesta artística que ha evolucionado con los años y ha conectado con distintas generaciones de público.
La nueva gira supone también una oportunidad para reencontrarse con sus seguidores a través de un espectáculo en directo en el que las canciones de Ser humano adquieren una nueva dimensión sobre el escenario. Una propuesta que combina la cercanía de su interpretación con el peso de una trayectoria construida alrededor de la música, las palabras y las emociones.
El Festival Mar Abierto afronta así sus últimas citas de 2026 antes de cerrar una edición que ha acercado a Canarias algunas de las voces más destacadas del panorama musical nacional. Marta Sánchez será la encargada de poner el punto final a la programación el próximo 7 de diciembre en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, con un concierto que despedirá el vigésimo aniversario del festival.