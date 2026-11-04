Tacoronte Express invita a amantes del cine a rodar un corto en una semana

El Festival de Cortos Tacoronte Express cita a amantes del cine a rodar un film a lo largo de una semana, durante el desarrollo del VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte. Las películas resultantes se exhibirán en la pantalla del Auditorio Capitol el domingo 15 de noviembre, en dos fases: una primera presentación de todos los trabajos presentados, a las 17.30 horas, y, a las 19.00, los reconocidos por el jurado, en un espectáculo multidisciplinar en el que se entregarán los ocho premios de esta cuarta edición de la sección.
Elisa Cano, actriz, directora y creadora escénica canaria, graduada en Arte Dramático por la ESAD de Sevilla, dirige este año la convocatoria, que se presenta al público este jueves, 5 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de la Cultura municipal, en un acto que cuenta con un acompañamiento musical a cargo de DJ Flüa. A partir de ese momento, los equipos de rodaje que se inscriban a través del enlace web https://forms.gle/WPwYCHxbgWjrJYGi7 cuentan con siete días para escribir el guion, rodar los planos y montar el corto antes de entregarlo el viernes 13 de noviembre, de 17.00 a 20.00 horas, en el mismo espacio.
Existen dos modalidades de participación. La competición oficial Cine Express está dedicada a películas de hasta tres minutos, realizadas durante la semana del festival, mientras que Periferias y Ultraperiferias está concebida para cortos de hasta 30 segundos que cuenten historias desde los márgenes, los territorios y las voces menos escuchadas. En esta modalidad se puede participar desde cualquier lugar, sin necesidad de rodar en Tacoronte y la entrega es por Internet.
En este primer acto de presentación, que incluye una entrevista con Anatael Pérez, ganador de la última edición del Festival del Nordeste, y las intervenciones de La Cangreja y DJ Flüa, “queremos dignificar a la gente se quedó silenciada, las historias silenciadas, qué relatos se transmitieron y cuáles no, qué sabemos de nuestra familia, qué sabemos de nosotros mismos o qué hemos dejado atrás”, explica Cano. Se trata de abordar la memoria como un factor esencial en la constitución de la colectividad y de las personas.
El lema que debe guiar el contenido de la grabación se dará a conocer en este acto. Existen dos modalidades de participación y ocho premios, que reconocen, con un nombre propio, el mejor cortometraje (premio Novela Histórica), montaje (Festival del Nordeste), fotografía (Secuencia 27), guion (Digital 104), interpretación (Instituto de Cine de Canarias), sonido (La isla media) y dos premios especiales: el Periferias y Ultraperiferias y el del Público. Casi todos, con dos excepciones, están dotados con 250 euros: el del público no lleva dotación y la correspondiente al Mejor Cortometraje es de 500 euros.
En el jurado participan personas representativas del sector cultural y audiovisual canario: Acerina Marzán (Secuencia 27); Jonay García (Digital 104); Sebastián Alvarado (Instituto del Cine de Canarias); Raquel Valle (Festival Alma, Asociación Alma Canaria); Emilio González (Festival del Nordeste) y Silvania Suárez (La Creme Films).
TALLERES
La sección de creación audiovisual del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte cuenta también con un apartado formativo: tres talleres gratuitos que se impartirán durante el festival, en la Casa de la Cultura. En Las voces que habitan las imágenes, taller que se celebra este viernes, 6 de noviembre, de 17.00 a 19.00 horas, María Salazar facilitará un acercamiento práctico a la interpretación vocal, la expresión y las posibilidades creativas de la voz en el audiovisual. Salazar es licenciada en Arte Dramático y titulada en Doblaje y Locución. Su trayectoria artística abarca el cine, la televisión y el teatro.
El armario de los mundos posibles es un taller de creación de vestuario para la ficción con la diseñadora y creadora de vestuario escénico Juliana Serrano, una aproximación al vestido como herramienta narrativa para construir personajes, épocas e identidades. Se celebra el sábado, 7 de noviembre, de 17.00 a 19.00 horas. Finalmente, el domingo 8, de 11.00 a 13.00 horas, el taller de guion aplicado a las imágenes, Las imágenes también sueñan, es un espacio de iniciación a la escritura audiovisual, la construcción de historias y la transformación de ideas en escenas cinematográficas a cargo la dramaturga Lucila Juliá.