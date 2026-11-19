La historietista Teresa Valero es la invitada de la nueva edición de Noviembre Mes del Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna, iniciativa organizada junto a la Librería Lemus y el Ayuntamiento de La Laguna. La autora firmará ejemplares de sus obras en la librería este jueves y mañana viernes, de 18.00 a 20.00 horas. Además, este viernes, a las 20.00 horas, participará en el encuentro Entre Viñas y Viñetas junto al especialista Manuel Darias, colaborador de DIARIO DE AVISOS.
LA AUTORA
Valero comenzó su trayectoria en el sector de la animación antes de incorporarse al cómic como guionista con Brujeando y Curiosity Shop. En 2021 publicó Contrapaso: Los hijos de los otros, su primer trabajo como autora completa, distinguido con el premio Zona Cómic. Su continuación, Contrapaso: Mayores, con reparos, obtuvo en 2026 el galardón a Mejor Obra de Autoría Española en Cómic Barcelona.