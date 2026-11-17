La Fundación Cristino de Vera, en colaboración con Filmoteca Española, presenta Volver a ver, un ciclo dedicado a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio cinematográfico español. La primera sesión tiene lugar este martes (18.00 horas) en la sede de la fundación, en la calle San Agustín, 18, en La Laguna, y contará con la participación de Valeria Camporesi, directora de Filmoteca Española. El encuentro finalizará con la proyección de El inquilino (1957), de José Antonio Nieves Conde. La entrada es libre hasta completar el aforo.
MEMORIA AUDIOVISUAL
Historiadora del cine e investigadora, Valeria Camporesi ofrecerá una aproximación al trabajo que desarrolla Filmoteca Española en la preservación de la memoria audiovisual. A partir de su experiencia profesional y de su responsabilidad al frente de la institución, abordará los procesos de investigación, localización, conservación y restauración que hacen posible recuperar películas que, debido a distintas circunstancias históricas, han llegado hasta nuestros días en versiones incompletas, alteradas o deterioradas.