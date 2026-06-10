Cada color de las bayetas de microfibra tiene una función concreta: el sistema que usan los profesionales

Las bayetas de microfibra es uno de los grandes imprescindibles de la limpieza del hogar: barata, fácil de usar y eficaz en prácticamente cualquier superficie. Es habitual encontrarlas en packs de varios colores, lo que muchos consumidores interpretan como una simple decisión estética del fabricante. Sin embargo, los expertos en limpieza coinciden en que esta variedad cromática tiene una función práctica de primer orden: establecer un código de colores que permita diferenciar la bayeta utilizada en cada zona de la casa y evitar así la contaminación cruzada entre estancias.

La composición de las bayetas de microfibra es exactamente la misma independientemente del color que tengan: solo varía la tonalidad. Pero ese pequeño detalle es lo que permite mantener una higiene óptima en el hogar, especialmente cuando hay niños pequeños, mascotas o personas con la salud delicada. Es un sistema que llevan años utilizando los profesionales de la hostelería, la limpieza industrial y la sanidad, y que cada vez más familias aplican también en casa.

Por qué importa: la contaminación cruzada de las bayetas

Los especialistas en limpieza de Ecodomis, una empresa española del sector, lo han resumido en un vídeo publicado en redes sociales: «Las bayetas son todas iguales, pero tienen una función muy diferente. Todas limpian exactamente igual, pero los colores son lo que marca la diferencia. Sirven para evitar la contaminación cruzada», señalan los expertos.

El concepto de contaminación cruzada es el mismo que se aplica en cocinas profesionales y centros sanitarios. Si una persona limpia con la misma bayeta el inodoro y, después, la encimera de la cocina, está trasladando microorganismos potencialmente peligrosos (bacterias intestinales, restos orgánicos, residuos de productos químicos) desde el cuarto de baño hasta una zona donde se manipulan alimentos. Por mucho que la bayeta se enjuague entre uso y uso, en la microfibra quedan retenidos restos suficientes como para que el riesgo sea real, especialmente en hogares con niños pequeños o personas mayores.

«Las bayetas son todas iguales, pero tienen una función muy diferente. Los colores son lo que marca la diferencia para evitar la contaminación cruzada», explican los expertos en limpieza.

El código de colores recomendado por los expertos

Aunque no existe un código de colores oficial homologado en España para uso doméstico, los especialistas de Ecodomis proponen un sistema sencillo que cualquier familia puede aplicar en casa:

Bayeta roja : sanitarios (inodoro, bidé y zonas próximas al WC).

: sanitarios (inodoro, bidé y zonas próximas al WC). Bayeta amarilla : cristales y ventanas.

: cristales y ventanas. Bayeta verde : cocina (encimera, electrodomésticos y mesa).

: cocina (encimera, electrodomésticos y mesa). Bayeta azul: resto de muebles del hogar y zonas comunes.

Esta distribución es la más extendida porque coincide en gran medida con el sistema HACCP que se aplica en hostelería profesional. Pero, como apuntan los propios expertos, «este es el código de colores más usado, aunque sabemos que mucha gente los usa de forma diferente». La clave no está en seguir un sistema concreto, sino en respetar el código establecido en casa y mantenerlo en el tiempo. Sea cual sea la distribución que se elija, lo importante es que toda la familia la conozca y la cumpla.

Cómo organizar las bayetas en casa

Para que el sistema funcione, los expertos recomiendan tres pasos sencillos:

Asignar un lugar fijo a cada color de bayeta, idealmente dentro de la estancia donde se utiliza (la roja, guardada en el baño; la verde, en la cocina; etc.).

a cada color de bayeta, idealmente dentro de la estancia donde se utiliza (la roja, guardada en el baño; la verde, en la cocina; etc.). Lavar cada color por separado en la lavadora siempre que sea posible, o al menos no mezclar la bayeta del baño con las del resto de la casa.

en la lavadora siempre que sea posible, o al menos no mezclar la bayeta del baño con las del resto de la casa. Sustituir las bayetas periódicamente: aunque sean reutilizables, las microfibras pierden capacidad de absorción con el tiempo y empiezan a soltar pelusas. Lo recomendable es renovarlas cada 6-12 meses, según el uso.

Especialmente útil en climas húmedos como el canario

El sistema del código de colores cobra una relevancia especial en hogares ubicados en climas con alta humedad ambiental, como el del archipiélago canario. La combinación de temperaturas suaves y aire atlántico cargado de humedad genera unas condiciones especialmente propicias para la proliferación de microorganismos en zonas como cocinas, baños y trasteros. En una vivienda canaria habitual, donde la ventilación natural facilita la circulación del aire pero también la entrada de salitre y polvo en suspensión, mantener una higiene rigurosa en las superficies de uso intensivo evita problemas de moho, malos olores y desgaste prematuro de los muebles.

Un truco extra para alargar la vida de las bayetas

Los expertos recuerdan también que las bayetas de microfibra tienen una particularidad: no deben lavarse con suavizante. Este producto recubre las fibras con una capa que reduce drásticamente su capacidad de absorción y arrastre. Lo ideal es lavarlas con detergente normal a temperatura media (no superior a 60 grados) y, si se quiere desinfección adicional, añadir un chorro de vinagre blanco al ciclo de lavado. De esta forma, las bayetas duran más tiempo y mantienen su eficacia.