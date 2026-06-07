Tres islas en aviso por mar este lunes: las costas que la AEMET marca como peligrosas en Canarias

La AEMET activa el aviso amarillo en tres islas de Canarias por mar peligroso este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta por fenómenos costeros adversos en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro a partir de las 18:00 horas, con un mar especialmente agitado al final del día y rachas de viento que seguirán siendo muy fuertes en las vertientes más expuestas del archipiélago. El episodio meteorológico que ha mantenido en jaque a Canarias durante toda la semana pasada se prolonga, así, un día más en el ámbito marítimo.

En tierra según la AEMET, la jornada será de transición: predominio de nubes en el norte, baja probabilidad de lloviznas ocasionales a primeras horas en medianías de las islas de mayor relieve y temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. La AEMET tampoco descarta rachas ocasionales muy fuertes, sobre todo en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas durante la segunda mitad del día.

El mar, protagonista a partir de las seis de la tarde

El estado del mar según la AEMET es el que motiva los avisos amarillos activos en tres islas. Desde las 18:00 horas, la AEMET prevé vientos del nordeste con fuerza 5 o 6, arreciando a fuerza 7 mar adentro en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (salvo costas del sur) y en varias zonas de Gran Canaria. Habrá fuerte marejada, aumentando localmente a mar gruesa mar adentro en estas islas, además de mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros de altura según la AEMET.

Las autoridades y la AEMET recomiendan evitar las zonas costeras expuestas al oleaje a partir del final de la tarde, no acceder a piscinas naturales ni zonas rocosas con marejada activa y restringir la práctica de deportes náuticos hasta que se desactive el aviso. Para emergencias, el teléfono de atención es el 1-1-2.

El alisio seguirá soplando con intensidad en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, con rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del lunes.

Previsión por islas para este lunes de la AEMET

Lanzarote

Cielos nubosos según la AEMET en el norte y oeste, con apertura de claros por la tarde. Intervalos nubosos en el sur. Ligeros ascensos de las máximas en zonas del sur. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en la mitad sur durante la segunda mitad del día. Arrecife, entre 19 y 25 grados.

Fuerteventura

Predominio de cielos nubosos al inicio del día, tendiendo a poco nuboso durante la mañana. Por la tarde-noche volverán los cielos nubosos al norte. Alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente sur de Jandía a primeras y últimas horas. Puerto del Rosario, entre 19 y 24 grados.

Gran Canaria

Cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1.000 metros, con posibilidad de alguna llovizna ocasional de madrugada en medianías. Apertura de claros por la tarde. Ligeros ascensos en medianías orientadas al sur, este y oeste, donde podrán alcanzarse los 30 grados. Alisio fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste durante la segunda mitad del día. Las Palmas, entre 20 y 23 grados.

Tenerife

Cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1.000 metros, con posibilidad de lloviznas de madrugada en medianías del nordeste y apertura de claros por la tarde. Alisio fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste con rachas ocasionales muy fuertes, especialmente por la tarde. Brisas en el oeste. Santa Cruz, entre 20 y 27 grados.

La Gomera

Cielos nubosos en el norte por debajo de 900 a 1.000 metros, con apertura de claros por la tarde. Alisio fuerte en vertientes este y noroeste con rachas ocasionales muy fuertes. Brisas en el suroeste. San Sebastián, entre 21 y 25 grados.

La Palma

Cielos nubosos en el norte y este por debajo de 1.000 a 1.200 metros, con probables lloviznas de madrugada en medianías del nordeste. Apertura de claros por la tarde. Alisio fuerte en extremos sureste y noroeste con rachas ocasionales muy fuertes. A últimas horas no se descartan en la zona de El Paso. Santa Cruz de la Palma, entre 19 y 23 grados.

El Hierro

Cielos nubosos según la AEMET en el norte por debajo de 900 a 1.000 metros, con apertura de claros por la tarde. Alisio moderado con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en la vertiente este y extremo noroeste. Brisas en el suroeste. Valverde, entre 13 y 18 grados.

Las previsiones de la AEMET apuntan a que el episodio empiece a remitir a partir del martes en el ámbito marítimo, devolviendo al archipiélago al estado del mar habitual de esta época del año. En tierra, el alisio seguirá siendo el protagonista durante toda la semana, aunque con intensidades cada vez más moderadas y sin nuevos avisos previstos por el momento.