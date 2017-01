Grave afrenta a la memoria guanche

El lugar es espectacular, único, aunque cinco siglos atrás lo era mucho más, sin duda, y estratégico como pocos. En medio de la ladera de Tamaide, que cierra el Valle por el este, y justo en la frontera natural entre los municipios de La Orotava y Santa Úrsula, se aprecia una hilera de oquedades a unos 50 metros apenas sobre la actual carretera general de la Cuesta de la Villa; enfrente del famoso mirador de Humboldt. Nadie diría que aquello fue en otro tiempo la morada de un rey. Hablamos de Bencomo, el penúltimo mencey de Taoro, que, según la tradición, tenía en este lugar una de sus residencias preferidas. DIARIO DE AVISOS emprendió una visita para conocer el estado en que se encuentra este enclave catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico, pero que está sumido en el mayor de los olvidos y abandonos.

No hay señalización de ningún tipo ni apenas sendero, pero no es difícil marcar una ruta con las referencias del barranco y la carretera que delimitan la zona. Desde una urbanización cercana emprendemos una corta marcha campo a través. La abrupta y pedregosa ladera, y la abundante presencia de matorrales y pencas, no facilita la búsqueda de la entrada, bien camuflada bajo un repecho. La encontramos y, a diferencia de visitas anteriores, esta vez no estaba cerrado el acceso con maderas y hierros, como vienen haciendo durante décadas los cabreros que se la apropiaron. La entrada estaba expedita. El primer habitáculo, pequeño y profundo, que en su parte central más elevada no llega a 1,80 metros, está completamente alfombrado por un lecho de excrementos resecos de cabras, de varios centímetros de espesor. Son tan antiguos que apenas apestan. Eso y los restos óseos caprinos que abundan por los rincones, demuestran que la cueva ha sido usada intensamente como un corral de cabras clandestino, durante décadas.

Al fondo, un pasadizo de apenas un metro permite el paso a gatas a la segunda estancia de la cueva, la mayor, de unos 20 metros de longitud, casi tres de alto y abierta hacia el barranco en dos grandes ventanales, separados por una imponente columna de piedra, que parece sostener el techo. La pared está cubierta de telarañas polvorientas y con un color blanquecino en la piedra que denota filtraciones procedentes de la urbanización residencial construida en lo alto de la ladera. Aquí también hay restos caprinos por doquier.

Desde las ventanas se domina una magnífica panorámica de todo el Valle, desde el mar hasta la cumbre, con el Teide majestuoso en lo alto. A pesar de la suciedad y del abandono, no resulta difícil imaginar que esta cueva fue para los guanches una morada ideal y singular. Sus condiciones naturales parecen inmejorables: bien resguardada de las inclemencias meteorológicas, amplia, ventilada y segura, con visión abierta hacia el exterior, como una atalaya privilegiada y, además, con la existencia de una fuente natural a pocos metros, la fuente de Tamaide, de la que ahora apenas quedan restos. Para los guanches, era una residencia de lujo.

La visita del DIARIO confirmó los temores. Justo treinta años años después de su declaración como Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural (BIC) por parte del Gobierno de Canarias, la que fuera -según la tradición- morada de Bencomo, legendario mencey de Taoro, sufre un vergonzoso abandono institucional, más incomprensible, si cabe, teniendo en cuenta que en estos tres decenios tanto el Gobierno regional como el insular han estado en manos de partidos autodenominados nacionalistas. A pesar de la rimbombante declaración oficial de Monumento Histórico -que se extiende incluso hasta la consideración de Patrimonio Histórico de España-, y a pesar también del larguísimo tiempo transcurrido, la cueva guanche existente en el barranco del Pino, en la frontera entre La Orotava y Santa Úrsula, permanece olvidada, desprotegida y hasta mancillada, pues lleva décadas siendo utilizada como un corral de cabras por ganaderos de la zona, que se la han apropiado, deteriorando todo el entorno.

También llamada cueva del Rey o de los Siete Palacios, el lugar pudo haber sido un auchón, un conjunto de vivienda, granero y corral. Según la tradición, en este hueco de basalto en medio de la ladera de Tamaide nacieron famosos personajes que gobernaron el menceyato de Taoro, como Bencomo, Tinguaro y Bentor. En todo estos años han sido innumerables las denuncias y reclamaciones de colectivos de todo tipo, pero de nada han servido para que la cueva de Bencomo reciba el trato que se merece como el monumento de la cultura canaria que es.

El Centro de Estudios Imazighen presentó el año pasado una petición al Cabildo para acometer gratis la limpieza del lugar, pero fue rechazada dado que la citada Administración consideró que, al tratarse de un yacimiento arqueológico, requiere de cuidados especiales y de la supervisión de profesionales en la materia. Hay otra circunstancia que hace aun más sangrante el abandono de la cueva de Bencomo. El mismo decreto del Gobierno de Canarias del 14 de marzo de 1986 declaró monumento histórico-artístico a la cueva de Belmaco, en La Palma, otro templo de la cultura aborigen del Archipiélago que, sin embargo, ha tenido más suerte: desde 1999 Belmaco es un parque arqueológico y referente cultural de esa isla. En Tenerife, al contrario que en el resto del Archipiélago, no existe en la actualidad ni un solo yacimiento o recinto de la cultura guanche que pueda ser visitable y utilizado como instrumento de divulgación histórica o etnográfica, o como recurso cultural y turístico. El patrimonio aborigen de Tenerife ni se ha cuidado ni se ha puesto en valor. La cueva de Bencomo es un triste ejemplo.

Sin embargo, existe un proyecto de rehabilitación de esta cueva realizado por Ramón Cebrián, investigador de la Universidad de La Laguna. Responsables de Patrimonio del Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Úrsula se han reunido, a tal efecto, pero queda en el aire la hoja de ruta con los pasos que deberá dar cada administración. Para ello se han convocado nuevas reuniones, en las que también estarán presentes los técnicos, dado que una de las primeras acciones a acometer es elaborar un plan especial de la zona de Tamaide que establezca cómo se debe actuar en el lugar. A ello le seguirá, si el proceso definitivamente en marcha por una vez, una mejora integral de todo el sendero antes de iniciar la rehabilitación de la cueva en sí.

¿Estamos a tiempo de recuperar y dignificar la memoria de Bencomo y de todo el pueblo guanche? Los hechos lo dirán.

Tejera: “No contamos aún con un estudio arqueológico, pero este no es un yacimiento cualquiera”

Prestigiosos especialistas en la materia como Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología; Francisco García Talavera, geólogo-paleontólogo; Manuel J. Lorenzo Perera, profesor y etnógrafo, y el historiador Daniel García Pulido, entre otros, han denunciado de forma reiterada el estado de abandono en que se encuentra la denominada cueva de Bencomo. Tejera Gaspar destaca la importancia histórica de este lugar, “aunque no contamos aún con un estudio arqueológico, ni tampoco con el debido contraste de algunos datos existentes en las fuentes documentales sobre este lugar que, no obstante, tiene la consideración de Monumento Histórico desde el año 1986”.

Tejera confirma que “este yacimiento podría corresponderse con un lugar de importancia muy destacado que podría asociarse con la vivienda de los menceyes del bando de Taoro, uno de los nueve menceyatos en los que se hallaba dividida la Isla en el año 1494, cuando se inician los episodios de la Conquista”.

Tanto Antonio Tejera como García Talavera lamentan que Tenerife sea una de las islas del Archipiélago que no tiene en la actualidad ni un solo enclave aborigen visitable o utilizado con carácter cultural y turístico. “Es cierto -apuntó Antonio Tejera- que la cueva de Bencomo tiene el inconveniente de la falta de accesibilidad, pero hoy hay alternativas para recrearla y convertirla en un importante recurso pedagógico”.

SABER MÁS

El rey de Taoro: Bencomo era a finales del siglo xv un caudillo aborigen guanche de la isla de tenerife, rey o mencey de la comarca de Taoro, y gran protagonista de los acontecimientos de la conquista europea de la isla, al dirigir la resistencia contra las tropas castellanas comandadas por Fernández de Lugo. Era el mencey más poderoso de la Isla, siendo tratado por los europeos con el apelativo de Gran Rey y por los guanches de quebehí (alteza).

Hijo de Imobach: Según Viera y Clavijo, Bencomo era hijo de Imobach, nieto de Betzenuhya y bisnieto de Tinerfe el Grande. Tenía un hermano, Tinguaro, que luchó a su lado durante la conquista castellana.

Se casó con Caseloria y tuvieron tres hijos: Bentor, Dácil y María Bencomo. Para el historiador Tomás Arias Marín de Cubas, Bencomo tenía al morir “casi o más de setenta años”, por lo que su nacimiento se habría producido en torno al año 1425.

Álvarez Rixo: El investigador, cronista y ex alcalde del Puerto de la Cruz José Agustín Álvarez Rixo

(1796-1883) escribió un trabajo titulado Descripción de varias cuevas y cabernas extraordinarias de estas Yslas canarias. Observaciones preliminares, donde hizo una detallada narración -con dibujos y planos realizados por él mismo incluidos- de la cueva de tamaide, que el ilustrado portuense visitó el 5 de mayo de 1837.

Una visita en 1837: José A. Álvarez Rixo finalizó su descripción con esta conclusión: “La amplitud de las cuevas, la hermosa perspectiva del Valle que desde ellas se divisa, los restos cerámicos y la tradición conservada en su nombre, acreditan indudablemente que son efectivamente las cuevas-habitación del mencey de Taoro, Bencomo, que supo elegir en ellas una de las más espaciosas cuevas y mejor situadas que hay por los contornos”.