Morera: “Clavijo me pidió retirar el tratamiento de hepatitis C y me negué”

“El 26 de julio de 2016, Fernando Clavijo me llamó por teléfono y me dijo que, por la desviación del gasto en Sanidad, no pagáramos el tratamiento de la hepatitis C o que una parte la pagaran los pacientes; yo le dije que era una locura y una injusticia”. Así lo confirmó anoche, en conversación con este periódico, el exconsejero de Sanidad del Gobierno canario, el socialista Jesús Morera, quien de este modo corroboró el punto más crítico del pleno parlamentario de ayer, en el que el presidente del Ejecutivo regional compareció para explicar por qué destituyó en diciembre a los cuatro consejeros socialistas y cómo piensa gobernar en minoría.

En la sesión plenaria, el portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, acusó a Clavijo de haberles pedido retirar el tratamiento a los pacientes de hepatitis C, “jugando así con la vida de la gente”. Clavijo, muy tenso, respondió: “No voy a admitir que mienta; que suba aquí la persona que le ha dicho que yo pedí retirar el tratamiento de hepatitis C, a ver si es capaz, porque es absolutamente falso. Ese es el problema de hablar de oídas”.

Pero el exconsejero socialista, la única persona que podía confirmar la veracidad de esta acusación, estaba allí, siguiendo el pleno desde los palcos. Anoche rubricó a DIARIO DE AVISOS la versión de su compañero Lavandera. Aunque confesó que no se lo dijo él, pues los hechos son conocidos por su partido.

Morera reprodujo la charla telefónica con Clavijo ese 26 de julio, y relató que ese día él se encontraba en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en un trasplante de páncreas, cuando el jefe del Ejecutivo le telefoneó para plantearle, a cuenta del cacareado desajuste presupuestario, que eliminara o rebajara el gasto en hepatitis C. “Me negué en redondo, le dije que era una locura y una injusticia, y además le comenté que en Galicia había dos políticos imputados en vía penal por haber hecho una cosa similar, ya que las familias de dos pacientes fallecidos denunciaron el caso. También le hice ver que me oponía por razones ideológicas”.

La respuesta del presidente, según Morera, fue que “de casa se viene lloradito”, lo que él interpretó anoche como que a la política se viene a tomar decisiones, sin contemplaciones. Pero el entonces consejero de Sanidad impuso su tesis y no se tocó el presupuesto para hepatitis C, que en 2015 ascendió a 36 millones de euros y en 2016, a 24 millones. En total, unos 60 millones en dos años.

En el debate parlamentario, Clavijo, visiblemente contrariado, rechazó esta acusación. Fue el único aspecto de la sesión en la que los oradores descendieron a un asunto concreto que afecta a las personas, en medio de tres horas de intercambio de reproches en clave política.

El episodio de la hepatitis C se convirtió en el origen de una polémica que persiguió a Clavijo después del debate. Este periódico quiso saber más y localizó al propio Morera. Este se extrañó del desmentido del presidente, incluso de la cifras equivocadas que utilizó Clavijo sobre la partida destinada a ese fin, seis millones según el presidente, lejos de la realidad.

Pero, además de la hepatitis, según el testimonio de Morera, en esa misma conversación telefónica Clavijo le planteó otra posibilidad asombrosa, a la que asimismo se negó: “Me dijo también que si había que cerrar el hospital del sur de Tenerife, se cerraba”.

El exconsejero del PSOE, que tras su destitución se ha reincorporado como jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Doctor Negrín, también se quejó de que, sin publicarse en la web oficial, desde el Gobierno se filtraran los últimos datos de las listas de espera (7.958 nuevos pacientes en 2016) y solo los negativos, obviando que en ese periodo se redujo en 25.000 la de pruebas diagnósticas. Y denunció Morera que, precisamente por los recortes a su juicio “innecesarios” que Clavijo impuso, tuvo que suspender las medidas de choque contra las listas quirúrgicas durante mes y medio, lo que alteró los datos finales.