10 datos que debes conocer sobre el descuento de residentes

A las 00.00 horas de ayer jueves se puso en marcha el descuento en transporte del 75% para residentes isleños y, como ya te hemos contado, comenzó con un éxito absoluto. Ante las dudas que surgían ayer en redes sociales, aquí tienes los 10 datos esenciales que necesitar conocer para tener todo claro.

1. ¿En qué consiste esta nueva bonificación?

El porcentaje de bonificación aplicable a los billetes de transporte aéreo y marítimo de pasajeros residentes para todos los viajes interinsulares aumenta del 50% al 75%.

2. ¿También se aplica este descuento de residentes para los viajes a Península?

No, aunque dichos vuelos a la Península seguirán teniendo el 50% de bonificación.

3. ¿Se aplica a vuelos de residentes canarios entre las baleares?

No. En las Islas Baleares también se aplica el descuento pero solo entre sus residentes. Así mismo, un balear no tendría ningún descuento si viajara, por ejemplo, entre Tenerife y La Palma.

4. ¿Tiene una duración limitada el descuento?

La duración es ilimitada.

5. ¿Se subvencionan gastos de emisión, gestión y tasas?

No. Los gastos por emisión, gestión y tasas y, en el caso de los vehículos en el transporte marítimo, no tienen este descuento.

6. ¿Se bonifican billetes comprados antes del 29 de junio, día de la entrada en vigor?

No. Tal y como ha informado la Dirección General de Aviación Civil, los billetes emitidos con anterioridad no se podrán beneficiar de este aumento de bonificación. No es una medida de carácter retroactivo. Sin embargo, los pasajeros que dispongan de billetes en tarifas que permitan cambios y reembolsos (sin o con penalización) que no hayan sido volados, y lo deseen, podrán solicitar en el canal emisor del billete el reembolso de estos atendiendo a las condiciones particulares de su tarifa y, en su caso, adquirir un nuevo billete bonicado al 75%, según la disponibilidad de plazas en ese momento.

7. ¿Qué ocurre con las tarifas?

Según Aviación Civil, se debe aplicar las condiciones generales de cada tipo de tarifa. Por tanto, este tipo de billetes no se pueden reembolsar.

8. ¿Aplican otros descuentos como el de familia numerosa a la nueva tarifa ya reducida?

Efectivamente. Ambos descuentos no son excluyentes entre sí, pudiendo beneficiarse de ambos.

9. ¿Qué pasa con los reembolsos?

En el caso de que dicho billete haya sido emitido combinando tarifas que permitan y no permitan reembolso, y siempre y cuando el tramo ya volado se corresponda con la tarifa no reembolsable, se permitirá en algunos operadores como, por ejemplo, Binter.

10. ¿Dónde se gestionan los cambios?

Si las condiciones de su tarifa lo permite (sin o con penalizaciones), deberá acudir al portal o lugar donde adquirió el billete para su reembolso y emisión de uno nuevo con el 75% de bonificación.