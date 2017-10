El proyecto de rehabilitación de Antón Guanche tiene que revisarse de oficio

El Área de Rehabilitación Integral (ARI) de Antón Guanche volvió ayer, hasta en dos mociones, al pleno municipal de Candelaria, en la primera para revocar la encomienda de la misma a la empresa municipal Epelcan y asumirla el Ayuntamiento, aprobada por unanimidad, y la segunda, presentada por el PP, para incoar la revisión de oficio del expediente de contratación del proyecto de obra de la primera fase (70 viviendas) y exigir las responsabilidades económicas y políticas que se deriven de la misma, especialmente al anterior concejal de Urbanismo, Domingo Ramos , al director de la obra y a las empresa Cobra.

Esta última moción fue aprobada por todos los grupos con la abstención del grupo de gobierno, tras un largo proceso de debate, en que se tomó como referencia un informe del secretario municipal de diciembre de 2011, que nadie dijo conocer hasta hace unos meses, en el que se hablaba de la licitación del proyecto “nula de pleno derecho” al no contar con informes del secretario ni del interventor ni mesa de contratación.

Todos coincidieron en reconocer los errores cometidos en la realización de las obras, calificando la rehabilitación como “auténtica chapuza”, aunque Fernando Alduán, actual concejal de Urbanismo, advirtió que la revisión de oficio podría perjudicar el inicio de la segunda fase y el compromiso de subsanar los errores de la primera. En ningún caso, la revisión de oficio significará que se tire abajo todo lo construido, aclaró el secretario municipal a los concejales.

Mayca Coello, de Sí se puede, alegó la necesidad de la revisión de oficio ante el contundente informe del secretario, porque no hacerlo “conllevaría responsabilidades para la corporación ante el riesgo de que todos los actos posteriores sean nulos”.

Precisamente, un par de horas después de terminado el pleno, hubo una reunión del vicepresidente del Cabildo, Aurelio Abreu, junto a la alcaldesa y otros concejales de gobierno, así como Mayca Coello (SSP) y Juan Miguel Olivera (PP), en Antón Guanche con los vecinos para tratarles de convencerles del compromiso de subsanar los errores cometidos y explicarles cómo se desarrollaría la segunda fase del ARI.

Pago a proveedores

El pleno comenzó con la dación de cuenta del pago a proveedores, en que en el tercer trimestre del año el Ayuntamiento incumple la regla impuesta por el Estado, de los 30 días, al situarse en 37,67 días desde la llegada de la facturación a la administración.

Mientras de enero a marzo el período medio de pago fue de 18,89 días, de abril a julio el período medio de pago se situó en el límite (30,3 días). Airam Pérez, concejal de Hacienda, culpó a las concejalías que tenía CC en el pacto de un descontrol en el gasto al no utilizar la oficina de compras y relacionó las bajas de dos técnicos del área como motivo del retraso en el pago.

Bajo la Cuesta

Sí se puede preguntó por las obras de Endesa en el talud de su propiedad en Bajo la Cuesta y cuándo terminarían estas, cuando este viernes se cumple un año del desalojo de los vecinos de ese barrio. La alcaldesa comentó que todavía no han terminado las obras y que no hay una fecha aún para que los primeros vecinos, con casas bajo ese talud, puedan regresar a sus viviendas.

El secretario “político”

No hay pleno en Candelaria en donde el secretario municipal, Octavio Fernández, tenga su cuota de protagonismo, en la mayoría de ocasiones para gozo y disfrute de la oposición. Sin embargo, ayer dejó de ser ese aliado, al menos a tenor de las palabras que le dirigió el portavoz del PP, Juan Miguel Olivera: “usted está aquí teniendo una actuación política, influyendo sobre la decisión de los concejales y eso no es sano para este Ayuntamiento”, le dijo al primer habilitado nacional, que justo antes de comenzar el pleno entregó un informe en donde venía a decir que la Relación de Puestos de Trabajo no se podía realizar por una empresa externa, como pedía la moción popular, después de ser anuladas las dos anteriores realizadas precisamente por un consultor externo. La moción fue rechazada, con el voto en contra del PSOE y abstenciones de Sí se puede y CC.

No al tren

Candelaria se opone a la construcción del tren del Sur por “no ser una prioridad”, instando al Cabildo a crear un “plan de movilidad sostenible”, según el texto de la moción de Sí se puede, aprobada ayer, con el apoyo del PSOE y PP, mientras votaron en contra CC y Vecinos por Candelaria. Carlos Sabina (CC) recordó que socialistas y populares apoyaron los trenes en el Cabildo.