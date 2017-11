PP de Arona denuncia la pasividad del grupo de gobierno con el PGO

El grupo municipal popular ha reiterado la necesidad de celebrar una reunión técnico-política donde se ofrezca toda la información de la situación actual del PGOU, licitación de pliegos para empezar trámites de nueva elaboración, así como el análisis del nuevo PMM, Los Cristianos – Américas o impulsar el de Costa del Silencio – Ten Bel así como evaluar la aplicación de la nueva ley del suelo.

La portavoz popular, Águeda Fumero denuncia que es “patética y lamentable” la actuación de los socialistas con la complicidad de sus socios del grupo de ciudadanos, hoy por hoy al frente del gobierno local.

“Si tenemos que calificar la gestión del pacto PSOE-Ciudadanos en esta materia debemos considerarla, de deficiente”, sentenció.

Los populares recuerdan, además que los rectores políticos municipales no han sido capaces de actualizar siquiera nuestro planeamiento urbanístico que proviene de 1993 ya que hay infinidad de usos y actividades que no se contemplan por lo que hay que adecuarlos a la normativa vigente. Son fundamentales para que Arona no siga en la parálisis actual ya que el planeamiento no recoge la realidad del momento.

Águeda Fumero, señaló que en los presupuestos municipales de 2016 y 2017 habían consignados 400.000 euros (cada año) para comenzar los trámites a los que finalmente no se les ha dado uso. Por ello, reiteró que el municipio camina sin rumbo, “pues ni se ha sacado a licitación, ni se sabe cuando se sacará, ni mucho menos hay un diagnóstico del modelo de ciudad que se quiere o desea para las próximas décadas”.

PLANES DE MODERNIZACIÓN

Asimismo, el PP cuestiona los planes de modernización y mejora de Las Américas y Los Cristianos que se encuentran pendientes a que el consistorio local conteste a la propuesta realizada por el Gobierno de Canarias. Nos preguntamos, ¿Cuándo lo hará?, ¿Contempla plan de movilidad serio y riguroso para el caos circulatorio que existe en la actualidad más el desarrollo de un millón de metros cuadrados que afectan solo a la zona del Mojón?.

Águeda Fumero, reclama además liderazgo político para que el PMM Ten-Bel – Costa del Silencio salga adelante. Una zona que fue referente turístico estando ahora en estado lamentable, penoso y olvidado por el tiempo.

Por otro lado, la portavoz popular recuerda que esta formación política presentó una iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos en Octubre de 2016 instando al Gobierno de Canarias a tramitar el PMM de esta zona ya que si hay un lugar en el archipiélago que necesite rehabilitación y modernización esa es Costa del Silencio.