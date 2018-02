Emite en directo a través de Facebook su propio asesinato

La policía en Carolina del Norte investiga la muerte de un hombre que recibió un disparo mientras se transmitía en directo a través de Facebook Live mientras caminaba por la calle.

Según informa el Charlotte Observer, Prentis Robinson, de 55 años, acababa de salir de una comisaría de policía donde había denunciado el robo de uno de sus teléfonos y se estaba grabando utilizando un palo selfie. Entonces, tal y como pudieron ver quienes seguían en directo su emisión, apareció otro hombre, con quien Robinson intercambió algunas palabras. “Estás en vivo”, le dijo justo antes de que el otro hombre le disparase cuatro tiros y huyese corriendo del lugar.

El tirador, identificado por la policía como Douglas Colson, fue interrogado el pasado lunes y este martes fue él mismo quien se entregó a la policía después de que se emitiera un orden de arresto contra él.

El tiroteo, que ocurrió alrededor de las 10.00 de la mañana, hora local, provocó el cierre de la cercana Universidad Wingate, a unos 48 km. al sureste de Charlotte, Carolina del Norte.

La policía ha comentado que el Robinson solía exponer en Facebook Live distintos problemas del barrio en el que vivía. De hecho, el mismo lunes, día de su asesinato, testigos afirmaron haberlo visto en otro vídeo quejándose de que un miembro de su familia había robado uno de sus teléfonos móviles. Por ese motivo, Robinson había acudido a la comisaría, en cuyos alrededores fue asesinado.

Un portavoz de Facebook ha declarado a la cadena CBS News que el vídeo original en el que se ve el asesinato ha sido retirado de la red social.

Update on lockdown:

Wingate Police report suspect armed with a long gun. Police description: black male, blue and black windbreaker, brown Timberland boots. Law enforcement is posted on campus. Suspect last seen on Jerome Street, south of US 74 across from campus entrance.

— Wingate University (@WingateUniv) 26 de febrero de 2018