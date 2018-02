Medios británicos hablan de “pesadilla” y “caos” en Canarias por la tormenta

La borrasca que este domingo trajo abundantes lluvias y fuertes vientos a Canarias y que provocó la declaración de Alerta máxima por parte del Gobierno autonómico, ha dejado también numerosos titulares en Reino Unido, algunos de los cuales han calificando de “pesadilla” la situación en las Islas.

Medios como el The Sun, el Evening Standart, el Irish Examiner o el Daily Star se hacían eco del “caos” en los aeropuertos y de la situación vivida por numerosos turistas que se habían visto afectados por el cierre de los aeropuertos isleños, y el retraso o el desvío de sus vuelos debido al mal tiempo.

Según el Daily Star, “los veraneantes que buscaban el sol y esperaban escapar del infierno de nieve que se ha desatado en Gran Bretaña hoy quedaron varados anoche”. Algunos aviones se vieron obligados a aterrizar en Faro, Portugal o Marrakesh “mientras la tormenta azotaba”, relata. “Sin escapatoria del clima, y ​​atrapados en los aeropuertos, pasajeros furiosos se lanzaron a las redes sociales para descargar su enfado”, añadía.

El tabloide recogía a continuación los testimonios de esos “furiosos pasajeros” en Twitter, quienes dirigieron la mayoría de sus críticas contra las aerolíneas británicas Thomas Cook y Tui por no ofrecerles información ni dejarles regresar a sus hoteles.

Uno de los relatos señalados por el Daily Star es el de un pasajero que afirmó haber pasado “atascado” más de 14 horas en el aeropuerto de Fuerteventura. Otro tuit decía simplemente “Bebés, mujeres embarazadas y pensionistas durmiendo en el suelo”, y otro “14 horas y contando”.

“Thomas Cook necesita se colgado por esto. Absolutamente asqueroso”, decía un mensaje, mientras que otro criticaba que no se les permitía acceder a sus equipajes. Según este periódico, ninguna de las dos aerolíneas mencionadas pudo ofrecer alojamiento puesto que era muy alto el número de personas afectadas, aunque sí dieron vales de comida y bebida a sus clientes.

También el Evening Standart, el Irish Examiner y The Sun han recogido la situación de los aeródromos canarios, la cual han calificado de “caos canario”.

British holidaymakers left stranded for almost 24 hours after storm hits the Canary Islands https://t.co/NOaHvDbB4h

— Evening Standard (@standardnews) 26 de febrero de 2018