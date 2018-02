El temporal trae mucha lluvia, hoy da una tregua y mañana empeora

Mucha agua y una miríada de incidentes, quizás demasiados para lo que no dejó de ser un temporal que, con mejores infraestructuras (y en algún caso más civismo), no tenía que haber provocado tanto suceso. Como novedad, la tromba de agua que causó daños materiales en la zona del puerto de San Sebastián de La Gomera en un día, el de ayer, donde el mayor volumen de precipitaciones se registró en El Hierro y Gran Canaria, mientras que la nieve volvió a Tenerife y La Palma. La sorpresa llegó al mediodía con la manga marina que causó daños materiales al tocar tierra en las inmediaciones del puerto de San Sebastián de la Gomera en horas del mediodía, provocando desperfectos en el mobiliario urbano (contenedores de basura, toldos, sillas, etcétera), pero sin provocar daños personales. No fue la única tromba de agua, ya que otra se observó frente al litoral de Playa de Santiago, dentro del término municipal de Alajeró.

Esta primera jornada de temporal (se espera que el mal tiempo siga hasta el próximo miércoles, al menos) estuvo presidida por la lluvia, siendo Gran Canaria la más perjudicada, con registros de 59,2 litros por metro cuadrado en San Bartolomé de Tirajana y 57 en Agüimes.

La segunda isla en la que más llovió fue El Hierro, con 42 litros por metro cuadrado en El Pinar y 39,6 en el aeropuerto. En Tenerife, los medidores de la Agencia Estatal de Meteorología dan la primacía a la capital, con 19,2. También en Tenerife hubo accidentes de tráfico relacionados con estos fenómenos adversos, concretamente en Santiago del Teide, Santa Cruz y La Laguna, aunque en ningún caso con heridos. En los mismos municipios fue donde más problemas dieron las tapas de un alcantarillado saturado por las precipitaciones. En cuando al tendido eléctrico, de nuevo fue en la capital tinerfeño donde se apagaron muchos semáforos, sobre todo en la zona centro, mientras que daban miedo los chispazos en postes de la luz situados en San Matías y se interrumpió el suministro de forma intermitente en viviendas de El Rosario. No podían faltar las clásicas inundaciones, esta vez en el túnel de Chamberí y la rotonda de Santa María del Mar, con charcos tales que ni se podía circular en algunos momentos.

También hubo que achicar agua en negocios y viviendas por la zona del Mercado de Nuestra Señora de África, La Gallega y la calle de La Rosa, siempre en Santa Cruz de Tenerife.

Respecto a los desprendimientos, hubo en la vía que lleva a El Tamaduste (El Hierro), la que conduce a Arure (La Gomera) y en la zona alta de María Jiménez (Tenerife), si bien el corte de carreteras se produjo en la de Buenavista de Norte a Teno (Tenerife) y de Agüimes a Ingenio (Gran Canaria). Como se preveía, la nieve cayó de nuevo en Las Cañadas y en el Roque de Los Muchachos, donde hubo que cerrar los accesos a las cumbres palmeras. Por último, hay que añadir el caso de Ojos de Garza (Telde, Gran Canaria), donde algunos ignoraron el aviso de las autoridades y vieron cómo la lluvia les impedía sacar los coches que, imprudentemente, allí habían aparcado.