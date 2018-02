“El PP en Güímar está más que dividido; no hay que esconderlo”

Si hay alguien en Güímar que no tiene papas en la boca, ese es Víctor Manuel González, conocido en el pueblo como Vitito, coordinador local del Partido Popular y personal de confianza, asesor, de la alcaldesa Carmen Luisa Castro.

González no tuvo reparos en manifestar el lunes, en Onda Tenerife, que “no hay que esconderlo: el Partido Popular en Güímar está más que dividido”, y, sin querer dar nombres, lanzó una pista: “Puedes sacarlos de todos aquellos que declararon ante el notario cuando la denuncia de la exinterventora y escurrieron el bulto”, manifestó.

El coordinador del PP en Güímar hizo hincapié en que “Luisa Castro cuenta con el apoyo de Asier Antona y Manuel Domínguez, así se lo han expresado, aunque algunos lo pusieron en duda por el apoyo de Luisi a Cristina Tavío, algo que viene de lejos, del vínculo de la etapa de Vicenta Díaz”, comentó.

“Si yo fuera Luisi -recalcó-, no me presentaría a las próximas elecciones municipales, porque está capacitada para aspirar a cotas más altas. Es un valor para el Partido Popular y políticamente el pueblo igual se le queda pequeño”, aunque luego matizó que “no quiero decir que no deba presentarse a alcaldesa de nuevo, porque además se convertiría en la primera con más de seis años en el cargo, rompiendo todas las estadísticas, pero sí que debería hacer doblete con otro cargo en otra institución, porque, para bien o para mal, tiene una proyección mediática fuera del municipio increíble”.

Según detalló, no significa nada que las siglas del PP hayan desaparecido de la fachada de la sede del partido en Güímar y que solo aparezca Luisi, tu alcaldesa, porque “es una estrategia”, al tiempo que añadió que “si Luisi es alcaldesa, es mérito de ella, no del PP”. Sobre la famosa cena erótica de la comisión de fiestas de Fátima, en donde el Ayuntamiento, por orden de la alcaldesa -otros concejales propusieron suprimir la ayuda-, pagará 500 euros por dos guaguas para ir a la cena solo para mujeres, González afirmó que “Santa Cruz y Las Palmas se han gastado una pasta gansa en Carnaval y nosotros con un simple cartel hemos estado en todos los periódicos y teles nacionales”.

Sobre la crítica del párroco, señala que “el cura ha querido su minuto de gloria, él hace una misa y no sale en el periódico, habla de Miss Follometría y le dedicas una página”. Confirmó que la alcaldesa acudirá a la cena, y si tuviera que elegir una banda para Luisa Castro, le colocaría la de “Miss Valentía”.