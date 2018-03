El acusado por el asesinato de Icod no había bebido ni estaba drogado

Los peritos expertos en toxicología que declararon ayer en el juicio que, con tribunal de jurado, se sigue estos días en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife aseguraron que Sergio D. G., el encausado por el asesinato del carnicero de Icod de los Vinos en enero de 2016, no se encontraba el día de autos bajo los efectos del alcohol, las drogas o medicamento alguno. Para demostrar lo cierto de tal declaración, estos peritos se remitieron al análisis de orina que se le efectuó tras ser detenido aquel mismo día.

Los hechos ocurrieron el 14 de enero de 2016 en el domicilio de la víctima, de 67 años, un varón muy apreciado en Icod de los Vinos por las décadas en que ejerció su trabajo como carnicero en la localidad.

Ataque brutal

Por aquel entonces, la víctima se encontraba aquejada de discapacidad motora y del habla por haber sufrido un ictus, lo que no fue óbice para que su asesino le asestara 37 puñaladas, además de fracturarle varios huesos de la cabeza y la cara a causa de los fuertes golpes que le propinó con un trofeo, un palo y una estatuilla.

Las manifestaciones de los peritos aludidos se produjeron en la tercera jornada de este juicio, especialmente llamativo porque se trata del primero en el que la Fiscalía (y, al alimón, la acusación particular) solicita una pena de prisión permanente revisable en esta provincia. Como condena alternativa, piden 25 años de prisión.

Por el contrario, la defensa, que no niega la autoría de Sergio, entiende que el joven santanderino debe ser ingresado en una institución psiquiátrica hasta su curación (si esta tuviera lugar), al considerar que actuó enajenado por la adicción a un videojuego violento que, asegura, padece su cliente.

Precisamente, uno de los testigos que compareció ayer es un amigo común del acusado y de su exnovia, quien había salido con ella previamente, y conoció a ambos y los presentó a través de la red social Tuenti. Este testigo, residente en Icod de los Vinos como la joven, explicó que su relación con Sergio D. G., quien vivía en Santander, se basaba fundamentalmente en su afición común a un juego online, War of Warcraft.

Definió ese juego como violento, el “típico juego de fantasía medieval” en el que la misión es casi siempre matar a otros personajes con armas blancas, como hachas y espadas. Durante más de un año, compartieron el juego, al que el testigo dedicaba “demasiado” tiempo, unas seis horas diarias, y cree que Sergio estaba “enganchado” igual que él. El testigo explicó que dejó de jugar a War of Warcraft porque le afectaba demasiado a sus estudios y desde entonces perdió la relación con Sergio, al que nunca notó “nada raro”. Manifestó que no sabía que había iniciado una relación con la nieta de la víctima, aunque, según puso de relieve el abogado de la acusación particular, durante la fase sumarial había declarado que sí sabía que eran novios.

En la sesión de ayer del juicio comparecieron además distintos peritos de criminología, que explicaron sus análisis de los objetos con los que se produjo el crimen, entre ellos dos cuchillos con la hoja rota y uno más con la hoja doblada, así como una estatuilla, un palo y un trofeo.

‘War of Warcraft’: un juego premiado que espiaron la NSA y la CIA

El War of Warcraft es el videojuego al que, según su abogado, estaba enganchado Sergio D. G. y por el que, enajenado, cometió el crimen, lo que niega la Fiscalía, al entender que el joven estaba en plenas facultades. Será el jurado quien decida al respecto, pero sobre dicho videojuego merece la pena recordar que se trata de un producto antiguo, violento y con elementos de rol, que data de 2004. Muy premiado, entre sus reconocimiento hay uno de Forbes por su música. Tanto la NSA como la CIA espiaron a sus usuarios (según Edward Snowden), al sospechar que sus chats podían ser utilizados por terroristas.