Antonia Mesa: “Formar parte de las decisiones de una empresa del Ibex es enriquecedor”

Es tinerfeña y empresaria del sector de la construcción. Hace dos años, Antonia Mesa, se incorporó al Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la relación entre la entidad financiera y sus accionistas incidiendo en la proximidad y en la transparencia informativa. Éste órgano consultivo creado en 2009 es una iniciativa pionera entre las empresas del Ibex 35. Está formado por 17 accionistas minoristas que se reúnen, como mínimo, dos veces al año. La permanencia máxima de sus miembros es de tres años, así que a Antonia Mesa le queda a penas uno para concluir su experiencia. Para formar parte del mismo, solo hay que presentar la candidatura y poseer un mínimo de 1.000 acciones. Antonia Mesa cumplía los requisitos y llamada por la curiosidad del mundo financiero decidió presentar la solicitud y entrar en el órgano. Esta semana justo se celebró una de las reuniones y afirma que esta experiencia es “tremendamente enriquecedora” y la recomienda a todos aquellos que cumplan los requisitos. Asegura que nunca se ha tropezado con ningún tipo de impedimento por ser mujer, en ninguno de los dos mundos en los que trabaja: construcción y financiero, a pesar de ser sectores donde la presencia masculina es mayoritaria.

-¿Cómo entró a formar parte del Comité?

“Presenté mi candidatura a través de la web corporativa www.CaixaBank.com. Pero hay que tener en cuenta que para poder acceder al Comité hay que tener como mínimo 1.000 acciones. Después te hacen una entrevista y te dicen si estás dentro o no”.

-¿Y por qué decidió presentarse? ¿Qué fue lo que le llevó a presentar su candidatura?

“Bueno, siempre me ha atraído el mundo de las finanzas y quería saber cómo funcionaban los mercados financieros por dentro y las grandes empresas. Quería tener más conocimientos financieros. Y me he dado cuenta que desde que estoy en el Comité he aprendido cómo funcionan las grandes empresas”.

-¿Y cuáles son exactamente las funciones del Comité?

“Tener comunicación directa con el accionista para conocer sus demandas. En las reuniones primero se hace una valoración del grado de consecución de las tareas marcadas en la reunión anterior y, después, se hacen una serie de aportaciones a un determinado borrador sobre algún asunto que la entidad quiere sacar adelante. Y es aquí donde está lo interesante porque siempre los debates son nuevos, porque cada tres años cambian los interlocutores y, además, el Comité lo formamos perfiles profesionales distintos: médicos, maestros, funcionarios, ingenieros,… Es bastante enriquecedor”.

-¿Hay más mujeres en el Comité?

“Si. Contando conmigo creo que somos 5”.

-¿Ha sentido algún tipo de presión o discriminación por ser mujer?

“En absoluto. Mire, yo provengo también de un mundo mayoritariamente masculino, como es el sector de la construcción y nunca me he sentido discriminada. Creo que las mujeres tenemos que luchar por la igualdad con ejemplo y trabajando”.

-No cree en las cuotas entonces.

“Como le dije antes, creo que hay que luchar por la igualdad trabajando. La mujer tiene que estar en un puesto porque realmente se lo merece y está preparada para ello no por ser mujer, pero ésta es mi opinión personal. Creo que al final nos hacemos un flaco favor si estamos en con Consejo o en un puesto de responsabilidad solo por ser mujer. Y le digo más, en el Comité, por ejemplo, creo que hay más hombres porque en realidad somos muchas veces las mujeres las que nos ponemos los impedimentos. Yo misma le reconozco que tengo dos hijas mayores ya, pero que si hace unos años, cuando mis hijas eran pequeñas, me lo plantean hubiera dicho que no. No me he sentido nunca discriminada ni positiva ni negativamente”.

-¿Y cómo ha sido la experiencia en estos dos años?

“Pues si le digo la verdad me ha gustado mucho porque me doy cuenta de que puedo decir lo que quiera. En el Comité se oye de todo, y puedo decir mi opinión libremente. Son sinceros hasta donde pueden serlo y noto que los debates que tenemos allí dentro se tienen en cuenta después en las decisiones posteriores de la entidad. Pero, lo que más me llama la atención es que la entidad siempre está en movimiento y siempre buscan la comunicación con el accionista”.

-Bueno, al final es el que manda ¿no?

“Bueno sí. Son conscientes de que hay muchos accionistas que han sido obligados, en cierta manera, por una serie de productos que han salido mal. Entonces te ves en tu condición de accionista cuando realmente no conoces nada del mundo financiero y es entonces cuando cuentan con el Comité. Tienen muy en cuenta el perfil del pequeño accionista”.

-¿Recomendaría comprar acciones y formar parte del Comité?

“Yo lo de comprar acciones siempre digo que es para alguien que tenga estómago, porque los altibajos no los aguanta cualquiera. Pero si tienen estómago y tienen las acciones suficientes y tienen la oportunidad de participar en el Comité se los recomiendo porque es una experiencia muy enriquecedora. Cuando vuelvo a Tenerife después de una reunión vengo con más conocimientos. Participar en las decisiones de una empresa del Ibex y ver cómo trabaja una gran empresas y es muy interesante”.