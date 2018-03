“El argumento del Cabildo sobre los áridos es rotundamente falso”

“La argumentación que expone el Cabildo para permitir de nuevo la extracción de áridos en los barrancos de Güímar es rotundamente falsa”. Así de contundente se mostró Carmen Luisa Castro (PP), alcaldesa de Güímar, quien arremetió contra la Corporación insular y el Gobierno de Canarias por “no tener un plan de rehabilitación, ya que siempre hablan de restaurar y no dicen cómo”.

Castro calificó de “sorprendente y carente de rigor jurídico” el argumento del Cabildo cuando señala que la iniciativa legislativa rechazada en el Parlamento le da “vía libre” para mantener el suelo extractivo en Güímar, y le recordó que es el Cabildo, a través del Plan Insular de Ordenación Territorial, (PIOT), el que dice cómo, cuándo y dónde se habilita el suelo extractivo.

Así, a su juicio, esto “resulta claro y evidente, por disposición legal, no ya de la derogada Ley del Suelo, sino de la actual (Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias), como dice el artículo 99, en las determinaciones sobre régimen urbanístico del suelo”. A este respecto, mencionó los puntos uno y dos del citado artículo: “1. Los planes insulares de ordenación delimitarán las siguientes zonas del territorio de cada isla (…). Las que deban destinarse a usos del sector primario, en especial los agrarios, forestales o extractivos” y “2. El planeamiento urbanístico general podrá reajustar el alcance y los límites de estas zonas, con el fin de corregir situaciones que pudieran resultar contradictorias, justificándolo en la memoria de ese instrumento…”.

“Resulta también falso y carente del más elemental rigor y fundamentación jurídica -añadió la alcaldesa- decir que, a día de hoy, se pueden otorgar autorizaciones para extraer. Hay una sentencia firme que dice que ese suelo primero se restaura, y de extraer, “nada de nada”. “Esta alcaldesa no va a permitir que se siga causando un daño ambiental en nuestro municipio y, para colmo, no nos permita el Cabildo hacer un hotel ni promocionarnos turísticamente. Ha dicho no y no a todas y cada una de las iniciativas que ha propuesto este Ayuntamiento”.

También señaló Castro la postura del Partido Socialista, que, “apoltronado en el Gobierno insular, secunda esta iniciativa y apoya aniquilar y acabar con ese ámbito, dándole la estocada final para que se siga extrayendo de sus entrañas para fabricar más cemento. El hecho de que el PIOT deba adaptarse a la nueva Ley del Suelo no implica que se aproveche la oportunidad para mantener el ámbito extractivo, porque allí se ha cometido un delito ecológico y no se puede repetir otro igual”.