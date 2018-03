El atrevido juego de estos niños que hará temblar a los padres

Hace mucho tiempo en una generación muy muy lejana, hubo niños que metían dedos en enchufes, trepaban árboles y rodaban escalera abajo. Hoy en día, la protección en exceso de los padres por el miedo a que sus hijos tropiecen, ha provocado que jóvenes y adolescentes aprendan demasiado tarde ciertas lecciones esenciales de la vida.

Sin embargo, lejos del plano de desarrollo personal, existen determinados juegos para los más pequeños que a más de un padre millennial podría provocarle un paro cardíaco.

Tal es el caso de este método de diversión en un colegio de México: boca abajo, sin sujeción y dando vueltas. Pese a la visible habilidad de los niños en psicomotricidad, en el vídeo se aprecia cómo un adulto les da instrucciones antes de emprender la marcha.

“Con cuidado corazón, hay que pisar con cuidado; con seguridad; vámonos”, es de las pocas advertencias que el hombre sugiere a los alumnos. ¿Habrá llegado el vídeo al grupo de WhatsApp de Mamis 3º B?

im telling yall mexican kids are a different type of breed pic.twitter.com/7I2R0aI3W6

— baby almond (@montherrat) 17 de marzo de 2018