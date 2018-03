Comida efímera: el pastel japonés que desaparece en 30 minutos

Transparente, gelatinoso y bajo en calorías. El Mizu shingen mochi es el nuevo furor de la repostería en Japón. Pese a que podría parecer un tipo de gelatina insípida y sin sabor, es una variación del tradicional pastelito de arroz conocido como Shingen mochi.

Este postre japonés es extremadamente delicado y el comensal cuenta solo con 30 minutos en temperatura ambiente para poder saborearlo, ya que pasado ese tiempo desaparece en su totalidad. Uno de los ingredientes principales del Mizu shingen mochi es el agar, un compuesto parecido a la gelatina utilizado comúnmente en la cocina asiática.

This cake looks like a drop of water pic.twitter.com/tftNCshren

— NowThis (@nowthisnews) 30 de enero de 2018