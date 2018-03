Curbelo: “Van a surgir partidos insulares como ASG y entrarán en el Parlamento”

Protagonista central de la política canaria, ha sido capaz de superar la farisaica lapidación de la cúpula estatal del PSOE, por cuyos intereses tanto veló. Ahora pesa más en la política regional. Ya no es ningún secreto que su reinvención partidista está lejos de ser un remiendo improvisado, sino que ya inspira a políticos de otras islas. Hoy en día, Casimiro Curbelo (San Sebastián de La Gomera, 1955) puede presumir de ser la clave de bóveda en la que se sustenta el Gobierno de Canarias más minoritario de la historia de nuestra Autonomía.

-¿Qué le aporta hoy su etapa como futbolista?

“Me aporta salud, pero también muchas amistades, porque algunas conservo. Debe de tener en cuenta que, entonces, no había muchas opciones para el ocio, y el fútbol te permitía descubrir un mundo distinto al del bachillerato o la carrera”.

-En las fotos se le ve con una cabellera frondosa…

“[Ríe] Es verdad, Me gustaba dejarme crecer el pelo. Aquello era una especie de aulaga. Me encanta ver esas fotos ”.

-¿Algún partido glorioso?

“Recuerdo uno con el Regla. Jugué en varios equipos, en el Junonia, con Los Leones… Había afición en La Gomera, y la sigue habiendo. Lo importante es cuidarse, porque de joven se puede todo, pero en la vejez se paga si no te cuidas”.

-¿En política le meten pocos goles porque jugaba de portero?

“Son casualidades. En política hay que estar espabilado”.

-¿Es un deporte de equipo, la política?

“La política es un deporte sano, noble y de equipo. En el fútbol hay que tener fortaleza, y, si eres portero, hay que ser hábil, porque detrás solo está la red. Cuando era joven, yo era hábil”.

-En la política gomera, usted es Messi. O Cristiano, si prefiere.

“Bueno, bueno. Creo que me implico mucho en la política social, en la cercanía al ciudadano. Esa política cuesta, y no es habitual entre los políticos”.

-¿Se refiere al contacto personal con los ciudadanos?

“Lo mínimo que uno puede hacer cuando lo paran por la calle es saludar de forma cercana, y luego escuchar. Te transmiten problemas. Al llegar a casa, tomo nota de cada incidencia, para no olvidarme al día siguiente. Lo hago así desde 1983, cuando era alcalde de San Sebastián”.

-¿Basta con escuchar?

“No. Siempre le dijo a los consejeros, a los concejales, a cualquier cargo público, que lo que no se puede hacer es engañar al ciudadano. Si te plantean un problema, hay que tener la capacidad de resolverlo. Y si no se puede, explicarlo”.

-¿Cómo se defienden mejor los intereses de La Gomera, desde el Cabildo o desde el Parlamento de Canarias?

“Siempre hay ámbitos para defender los intereses de La Gomera. Se defienden bien desde La Gomera con los presupuestos del propio Cabildo, que son recursos transferidos del Régimen Económico y Fiscal. Pero para hacer gestiones adicionales, es importante tener enganche político, posibilidad de sumar, que es lo que estamos haciendo en esta legislatura”.

-¿Usted es más un político de pasillo, de arreglar las cosas vía contacto directo, que de presentar mociones formales?

“Soy menos de despacho y más de respuesta, de compromiso político con aquellos objetivos que pueden ayudar a los ciudadanos de la Isla. Le doy un dato: este año el presupuesto del Cabildo de La Gomera, con 48,3 millones de euros, es menor al presupuesto de inversiones autonómicas en la Isla, que superan los 53 millones”.

-¿Qué ha cambiado del Curbelo del PSOE al actual?

“Conservo todavía el carné socialista. Lo llevo en mi cartera. Sigo siendo socialista. La diferencia es que estoy en la Agrupación Socialista Gomera, en la fortaleza política que tenemos ahora. Habitualmente, el PSOE ha estado en la oposición salvo con Jerónimo Saavedra, y la cooperación era menor. Siendo José Miguel Pérez vicepresidente, había temas que nunca obtenían respuesta, como pasó con el concepto por transferencias de funcionarios, que nunca lo resolvió. Ahora bastó una interlocución con el Gobierno actual, y al poco se había librado la partida de 900.000 euros. Y así muchas cosas”.

-¿Ahora es mejor?

“Mucho mejor”.

-¿Le consta que desde otras islas se analiza el modelo político de ASG?

“No solo me consta, sino que además me han llamado para copiar nuestro modelo”.

-¿De una o de dos islas?

“De dos”.

-¿Una desde cada punta del Archipiélago?

“Sí”.

-¿Lanzarote y El Hierro?

“Eso lo dice usted”.

-¿Es exportable el modelo de la ASG?

“En Canarias, para exportar modelos políticos de esta naturaleza, hace falta liderazgo. Pueden obtenerse algunos resultados electorales, pero se requiere un líder. Porque en las islas hace falta liderazgo, por mucho que algunos lo vean negativo”.

-¿Por qué triunfan de nuevo este tipo de partidos insulares?

“Porque en Canarias se está perdiendo la confianza en los partidos. Antes, cuando se discutía algo en un partido, luego se votaba y lo que salía iba a misa, todo el mundo a cumplir. Ahora eso no ocurre. Es más, hasta pasa lo contrario en el Parlamento de Canarias. Por eso, si emerge algún liderazgo, como parece que ocurre en esas islas e incluso en otras, quizás se conformen algunas mayorías que pueden tener representación parlamentaria el año que viene”.

-¿No le suena a las extintas Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), que tanto éxito tuvo en su día?

“Se llega al éxito cuando hay liderazgo, capacidad de gestión y compromiso con el ciudadano. Todas estas cosas se pueden dar. Es más creo que se van a dar. Independientemente de Unidos por Gran Canaria, van a surgir en otras islas, sobre todo si se reducen topes en la ley electoral, partidos insulares como ASG que entrarán en el Parlamento de Canarias”.

-¿Se acuerda mucho de Tomás Padrón?

“Claro. Hablo con él, porque sabe perfectamente de la aridez de las islas no capitalinas cuando no tienen voz. Él está totalmente de acuerdo conmigo, pero también lo están otros desde dentro de CC, en La Palma, en El Hierro…”.

-¿Teme que se rompa la triple paridad?

“Con la propuesta de Coalición Canaria, ya está rota. Entiendo que, después de tanto tiempo, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. En cualquier caso, no comparto esa propuesta, precisamente porque rompe la triple paridad”.

-¿Qué propone respecto a la ley electoral?

“Rebajar los topes, y buscar el mayor consenso posible. No nos engañemos: el modelo en que hemos participado para construir la Canarias actual es un modelo que crea grandes desequilibrios. Tenerife y Gran Canaria tienen más de 800.000 habitantes, y cuentan con todas las universidades, todos los hospitales de referencia… Los 8.000 millones de euros del presupuesto, fundamentalmente, se gastan en Tenerife y Gran Canaria, donde está la inmensa mayoría del personal público, del funcionariado… Si nos quitan la voz a los demás, ya no nos quedará nada. Hemos creado entre todos una Canarias que condiciona la economía, la educación, la sanidad y el sistema electoral”.

-¿Hay mucha hipocresía en el debate sobre la reforma de la ley electoral?

“Le respondo con otra pregunta. ¿Alguien se cree que los partidos políticos están pensando en cómo resolver los desequilibrios en esta tierra? No. Están pensando en sí mismos, en cómo quedan en la foto de 2019 tras las elecciones”.

-¿Por qué es tan crítico con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales?

“Lo que le puedo decir es que su política es un disparo a la línea de flotación de Nueva Canarias. Morales, con el insularismo que practica, enfrenta a Tenerife y Gran Canaria. Lo demás le importa más bien poco”.

-¿Cómo se corrige ese desequilibrio en favor de las islas capitalinas?

“Con la descentralización. Lo que está claro es que nadie se va a preocupar de las islas no capitalinas desde el Gobierno de Canarias si se termina con la triple paridad. Todos los partidos que quieren crecer pretenden acabar con la triple paridad para acudir al granero electoral de Tenerife y Gran Canaria, donde la política es más sencilla porque es mediática, no hace falta la cercanía al ciudadano”.

-¿Qué solución ofrece como alternativa a ese modelo territorial que tanto critica?

“Me temo que el futuro pasa por una cámara territorial en la que se integre a los cabildos como miembros natos de ese parlamento”.

-¿Ha fracasado la Comisión de Cabildos?

“Ya no tiene sentido”.

-¿Qué le pareció lo sucedido en la votación de los bolígrafos?

“Es inaudito, y a ver cómo se explica al ciudadano. Se hizo el ridículo, totalmente. Algunos deberían pedir disculpas, y que no se repita nunca más”.

-¿Qué recuerdo guarda de Elena Valenciano? ¿Se portó mal con usted?

“Por supuesto. Ni me conocía, ni sabía de mi capacidad y de mi sacrificio por el PSOE”.

-¿Sigue prohibiendo a los consejeros del Cabildo que viajen en la zona VIP?

“(Sonríe) La verdad es que no me parece lo más correcto. Yo, desde luego, no lo hago”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1955

Lugar: San Sebastián

Vive en: San Sebastián

Familia: Casado, 3 hijos

Ocio: Leer

Partido: ASG

Trayectoria: fue elegido alcalde de San Sebastián de La Gomera en 1983, un año después de afiliarse al PSOE. En 1991 llegó a la Presidencia del Cabildo, que sigue ocupando. Ha sido diputado regional en varias etapas (1987-1991, 2007-2011 y en la actualidad). Senador desde 1993, dimitió tras un affaire que lo llevó fuera del PSOE en 2015, año en que fundó las ASG, con las que igualmente arrasó en las urnas a lo largo y ancho de la Isla.

Aspiraciones: cuando se le pregunta si va a presentarse el año que viene, responde que no lo tiene tan claro como parece, y que su partido cuenta con políticos jóvenes de gran valía, pero a nadie se le escapa que la figura de Casimiro Curbelo es imprescindible para el proyecto político de ASG.