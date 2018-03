La enfermería que nunca se vacía

El regreso al trabajo del CD Tenerife estuvo marcado, como siempre esta temporada, por las ausencias. Juan Villar, Samuel Camille y Aitor Sanz no pudieron trabajar con el resto de sus compañeros. Etxeberria tampoco pudo contar con Malbasic, que sigue con permiso del club por motivos personales. Solo Tyronne, que no se midió al Lorca, retornó a la disciplina de grupo, pero se retiró antes de que concluyera la sesión de entrenamiento.

Aitor y Villar están totalmente descartados para el destacado duelo que se disputará en El Sadar. Ayer fueron los primeros en marcharse al vestuario para seguir con sus tratamientos de recuperación. Camille, que también se perdió la cita del pasado domingo y sigue con molestias en la cadera, igualmente cuenta con pocas opciones de viajar a Pamplona con el resto de la expedición. El cuerpo técnico espera contar con estos tres futbolistas para la próxima cita en el Heliodoro.

Solo vale la victoria

En el vestuario blanquiazul son conscientes de la especial importancia que tiene el partido del domingo: “Vamos a tratar de ganar la batalla de Pamplona”, dijo ayer Dani Hernández, quien solo piensa en lograr un triunfo: “Yo solo firmo la victoria. Es lo único que queremos y necesitamos, evidentemente luego hay que ver el partido pero yo solo firmo una victoria”, expresó de manera contundente.

Pero el guardameta sabe que la cita de El Sadar no será nada sencilla. “Es un rival que está llamado desde el principio a estar arriba, marca los puestos de play-off y son los que tienen algo que perder porque tienen una posición privilegiada. Juegan en su casa, con ese plus de afición, y no hace mucho no tuvieron un buen resultado contra el Zaragoza en su feudo y querrán redimirse. Es un rival de entidad, quiere estar arriba pero nosotros vamos preparados, con la mentalidad de competir y traernos un buen resultado”, dijo el cancerbero, quien recuerda que el técnico del Osasuna ha pedido el apoyo de la afición rojilla.