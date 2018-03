La respuesta de Aurah tras el último mensaje del canario Jesé

Tras la publicación de Jesé sobre su hijo el pasado miércoles en Instagram, Aurah Ruiz ha contestado al futbolista utilizando la aplicación Instagram Stories con diferentes imágenes en las que ha añadido textos.

Hace referencia a la publicación del jugador y escribe: “Más te diera vergüenza poner una foto de mi hijo cuando tenía 3 meses. Tiene 9. ¿El qué tiene que comprender? ¿Que te vayas a Canarias, salgas de fiesta y en moto de agua? ¿Pagues pasajes a chicas y no para hacer turnos? Si tú vinieras al hospital, yo podría irme a descansar y el tiempo que permanecieras con él no nos tendríamos que ver la cara, primero porque yo no quiero y segundo porque esto es por Nyan”.

También utiliza otra ‘Storie’ para explicar como costea el proceso en el que su hijo no ha salido del hospital desde su nacimiento con varias operaciones. “P.D: no me pagan ni me costean nada para hacer esto. Pago yo lo que haga falta una y mil veces porque la amistad no tiene precio. En las buenas y en las malas Aurah”.