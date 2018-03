De Las Malvinas a Vilaflor

No hay nada que el trail running no pueda unir, ni siquiera cuando hay 9.832 kilómetros, que es la distancia que separa las Islas Malvinas de Tenerife. Desde allí, desde aquel archipiélago que se hiciera famoso 80 por el litigio bélico que sostuvieron Argentina y el Reino Unido desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982 por la soberanía del territorio.

Desde allí se desplazó la semana pasada, en son de paz, un contingente de deportistas bajo el escudo del club Falkland Trail Runners para correr la cuarta edición del Trail Fuentealta Vilaflor previo paso por algunas pruebas celebradas en las Islas Británicas.

En Vilaflor no les fue nada mal. Zoey Johnston acabó ganando la Media Maratón con un tiempo de 2.35.25 horas con el que acabó en el puesto 46 de la clasificación absoluta por delante de muchos hombres. Johnston se exhibió en su categoría, salió con mucha fuerza desde el principio y marcó distancias nada más llegar a las primeras rampas.

Johnston se encontró “muy cómoda” durante el recorrido pese a que el tiempo había cambiado. “Esperaba algo más de frío porque los días anteriores habían estado nublados, pero me sentí bien y me encantó el recorrido, fue duro pero muy bonito”, explicaba la ganadora que reconoció que en los próximos años volverá a plantearse regresar a Tenerife y, cómo no, pasar de nuevo por Vilaflor, allí donde la subida al Pino Enano terminó de certificar su superioridad respecto a sus rivales deportivas.

Entre los más veteranos de todos los corredores inscritos estaba Tony Martin, que a sus 65 años llegó a Vilaflor después de haberse proclamado campeón de Gran Bretaña de campo a través en su categoría y de haber vencido también en otra prueba celebrada en Kilmarnock (Escocia). Martin disfrutó de la carrera chasnera y de la compañía del resto de miembros de su equipo donde también Carole Mowbray tuvo la suerte de subir a un podio. Fue en la prueba reina del Maratón donde Mowbray acabó como tercera en la general después de más de seis horas de dura batalla contra los elementos.

En la distancia de los 30 kilómetros también hubo destacada participación de los miembros del equipo Falkland Trail Runners. Bill Duff fue el primer clasificado dentro de la categoría de más de 60 años mientras que Brian Cruikshank fue el primero en cruzar la meta dentro de los corredores de más de 50 años. Todo un logro.