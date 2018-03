Naná Jacob se dejará la piel en la pista para ir al Europeo

Naná Jacob prepara ya las maletas para incorporarse la próxima semana a la concentración del Plan Nacional de Relevos 4×100 metros lisos, para la que ha sido convocada por la Real Federación Española de Atletismo. La atleta del Tenerife CajaCanarias tiene claro que su objetivo para este año es acudir al Campeonato de Europa que se celebrará en Berlín en el mes de agosto.

Pero no será fácil formar parte del combinado que represente a España en Alemania. Su mejor marca personal, 23:39 segundos, está lejos aún de la mínima exigida. “Está claro que no es fácil llegar a ella, pero tengo la idea de lograrlo y ese es mi objetivo. Vamos a dejarnos la piel en la pista”, avisa la atleta en declaraciones a DIARIO DE AVISOS.

Para poder raspar esos segundos que le sobran, Naná se ha propuesto un duro calendario de trabajo que irá acompañado por una cuidada alimentación y el descanso oportuno. “Voy a marcarme el objetivo de hacer competiciones de calidad. Donde vayamos a competir, vamos a buscar depurar la marca y raspar las décimas necesarias para llegar a esa marca”, afirma.

Su convocatoria para el Plan Nacional de Relevos 4×100 metros lisos servirá como preparación de las tres próximas grandes competiciones al aire libre del calendario: el Iberoamericano de Lima (Perú), los Juegos del Mediterráneo en Tarragona y, especialmente, ese ansiado Europeo del mes de agosto.

Naná afronta esta preparación con la base del trabajo hecho en pista cubierta, donde “me puse a entrenar el 400 para evitar las lesiones que había sufrido el año anterior, que fue algo desastroso. A pesar de estar media coja, logré un bronce en el 400 y se olvida todo. Este año tengo esa base del 400 y seguro que nos va a venir muy bien para entrenar el 200”.

Destacada trayectoria

Naná Jacob será la madrina de la octava edición de la Carrera de la Mujer de Tenerife. La velocista, natural de Sainte-Anne (Guadalupe, Francia), pero con nacionalidad española desde 2015 y residente en la Isla desde hace muchos años, es campeona de España al aire libre en 2015 y en pista cubierta en 2016 en 200 metros lisos, quinta clasificada en el Campeonato Iberoamericano de Río de Janeiro 2016, y semifinalista en el Europeo de Ámsterdam.

La octava edición de la Carrera de la Mujer de Tenerife, prueba deportiva de carácter no competitivo, se celebrará el 22 de abril en la Cruz Santa, en Los Realejos. Como en anteriores años, la distancia será de 4.800 metros y tendrá carácter benéfico. Al ser no competitiva, no se asignarán dorsales, ni categorías, ni tampoco premios

en metálico