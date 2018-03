Narvay Quintero: “El desgaste de CC es real porque lleva muchos años gobernando”

Cuota herreña del actual Gobierno de Canarias, siempre tan necesitado del equilibrio territorial. Hombre con buena prensa, recibe hasta algún elogio de la oposición parlamentaria actual, por lo general bastante crítica con el Ejecutivo regional. Pese a su juventud, su expediente institucional sorprende por lo abultado. Pocos dudan de que, ante Narvay Quintero (Isora, 1976), estamos ante un líder del nacionalismo canario, tanto del presente como de un futuro cada vez más cercano.

-¿Se puede saber de dónde sale su nombre, Narvay?

“(Sonríe) Mi padre lo escuchó en alguno de sus muchos viajes. Antes de que yo naciera, él estuvo en Suiza, en Venezuela, en la Península… Dice que lo escuchó, pero quizás oyó Narváez y lo transcribió mal…”.

-¿Cómo logró inscribirlo, si usted nació en 1976, un año antes de la reforma del Código Civil que permitió registrar nombres no cristianos?

“Me puso de primero Alejandro. Alejandro Narvay”.

-¿A usted lo llama alguien Alejandro?

“(Sonríe abiertamente) Nadie. Una vez, con 15 o 16 años, me citaron en un centro de salud para unos análisis, creo. Allí estaba yo a las 11,puntual, pero a las dos de la tarde ya recogían y seguía esperando. Le pregunté a la enfermera, que se extrañó de que no me hubieran llamado por mi nombre. Yo lo negué, y revisamos la lista juntos. Ella llamó varias veces a Alejandro Quintero. ¡Ni me enteré!”.

-¿Timijiraque o Temijiraque?

“De las dos maneras”.

-¿No es muy pequeñito el pueblo de donde ha salido nada menos que el actual consejero regional de Agricultura?

“Muy, muy pequeñito. Vive muy poca gente, está entre el Puerto de La Estaca y el Parador, aunque yo nací y me crié en Isora. Allí es donde están mis raíces y mis amigos de toda la vida, donde voy a jugar al truco, como me enseñó mi padre”.

-¿Al truco? Yo le tenía más por raider, un amante de la bicicleta de montaña…

“Uff… Lo tengo algo abandonado, pero sí que me gusta la bicicleta de montaña, sí”.

-¿No es su carrera política algo vertiginosa, algo propio de un raider?

“Es verdad. Ha sido algo frenética, muy rápida”.

-¿No le da vértigo? Ha sido concejal, teniente de alcalde, consejero insular, consejero regional, senador…

“La verdad es que da vértigo. ¡Se pasan tan rápido los días, las semanas y los años! Uno no es consciente de lo rápido que ha subido, y da vértigo, sí”.

-¿Es el más interesante su cargo actual?

“Sí, aunque… Todos los cargos han sido interesantes, cada uno en su ámbito, pero este tiene más repercusión y el más agradecido desde la perspectiva del servicio público. ¡También es el que más tiempo ocupa! Desgraciadamente, la vida personal se resiente muchísimo, pero nadie te pone una pistola para ocupar un cargo así”.

-De un pueblo pequeño y de una isla pequeña, pero usted está negociando ahora mismo en Madrid un convenio de 915 millones de euros…

“Exactamente. De un protocolo de 12 años de infraestructuras hidráulicas del ciclo integral del agua. Son para un total de 185 obras. Por toda Canarias”.

-¿Es el agua uno de nuestros retos para el futuro?

“Es el reto para Canarias en las próximas tres décadas. Garantizar que tengamos agua potable, no solo para el consumo humano sino también para el regadío”.

-¿No es muy bajo el porcentaje de reutilización del agua para la agricultura?

“Muy bajo. En vez de vertir el agua al mar, tenemos que reutilizarla. Güímar será el modelo a seguir, porque será 100% reutilizable, 0 emisiones al mar y 200 explotaciones agrícolas beneficiadas del agua reutilizada”.

-¿Para cuándo no tendremos que padecer estas carencias?

“El objetivo es que en 2029 se cumpla toda la normativa. Para Canarias es vital”.

-¿No se podía haber hecho más, a estas alturas?

“Se podía haber hecho más, y antes, seguro. No quiero que se malinterprete, que nadie piense que critico a los que estuvieron antes, porque las prioridades no son siempre las mismas. Porque la conciencia ciudadana no ha sido siempre la que hay ahora sobre el agua”.

-¿No me lo fía muy largo, para 2029 nada menos?

“Lamentablemente, esto lleva tiempo. Ojalá fuera antes”.

-La semana pasada publicaba DIARIO DE AVISOS sobre un vertedero ilegal de Tamaimo situado en el cauce de un barranco. ¿No le asusta?

“(Emite un sonido extraño, claramente en señal de contrariedad) Ese es otro tema, el de los vertederos ilegales. Se ha hecho un censo y hay un plan para sellarlos, pero es verdad que es otro asunto donde no hemos planificado bien. Pero también hay que tener en cuenta que Canarias ha tenido una evolución muy rápida, en pocos años, mire la población y súmele el turismo… En todos los sectores, hemos crecido muy muy rápido. Era probablemente, la región más atrasada de España antes de la llegada de la democracia. Quizás el problema es que, ante el tremendo aumento de la población, no hemos sabido planificar antes lo que se nos venía encima”.

-¿Sigue haciendo pesca submarina?

“Ya no. Hace 12 años por lo menos. También buceaba”.

-¿Se sorprendió con las microalgas?

“Al principio, como todos. Como no era experto, pregunté a los que saben, a los biólogos marinos, a los pescadores. Me explicaron que sí, las habían visto antes, y pronto me explicaron que era por el cambio climático. No solo son las microalgas, también aparecen y desaparecen especies en nuestro mar”.

-¿Ha servido para tener más conciencia de los vertidos?

“Sin duda”.

-¿Seguirán pescando los canarios en aguas saharauis?

“Hemos pedido a Madrid garantías por escrito”.

-¿Hay alguna opción?

“Si la sentencia europea no contradice el Derecho Internacional, para los pescadores canarios es como si les hubieran hundido la barca. Y es injusto, porque los canarios pescábamos allí antes de los acuerdos con Europa. Si hay región que tiene derechos históricos es Canarias. Nos preocupan esas 60 familias”.

-¿Es una fantasía imaginar que Canarias puede llegar a producir lo que consume?

“No. No es una fantasía. La FAO habla del 35%. Hombre, es obvio de que el 100% de todos los productos no es posible, porque tenemos un territorio pequeño. Pero estamos mejor de lo que se dice, y pronto informaremos de un estudio que hemos realizado con la Universidad. Hay que dividir por subsectores, y en algunos sí que hay el 100%”.

-¿Por ejemplo?

“El plátano. En el tomate, casi. Las sorpresas vienen por el mercado interior, como las lechugas, las cebollas, las papas… Ahí tenemos el 70%. En otros, es verdad que estamos muy abajo. Pero el autoconsumo es un objetivo a lograr en lo máximo posible. Así importaremos menos y, además, sería mejor para todos, porque los productos canarios presentan menor nivel en fitosanitarios y todo lo que sea bueno para nuestro sector primarios lo es para todos, por cuestiones de cultura, tradición, paisaje, medio ambiente, turismo…”.

-¿Se acuerda de la gasolinera herreña que cierra por la noche cuando le dicen que la triple paridad es injusta?

“Me acuerdo de muchas cosas, pero la primera es que un hombre es un voto, tanto en Tenerife como en El Hierro. Es así porque la circunscripción es insular. A los que dicen eso les invito a vivir en El Hierro; no a ir de vacaciones, que también, sino que vivan un tiempo allí”.

-¿Por qué?

“Piense en la educación o en la sanidad, que para recibir un tratamiento específico tiene que ir a otra isla. Pero imagine que su hijo quiere estudiar. Ese hijo o hija compra sus libros en otra Isla, la misma en la que paga el alquiler, hace la compra, etc. Todo ese dinero se lo mandan sus padres desde El Hierro, y ese dinero no se revierte en su isla, sino en Tenerife o en Gran Canaria. Parece que no son capaces de entenderlo. Lo mismo para sacarse el pasaporte, y tantas cosas”.

-¿No pasa la solución por que los cabildos cuenten con diputados autonómicos?

“Puede ser. Se planteó en su día que los presidentes de los cabildos fueran diputados”.

-¿Es Casimiro Curbelo el Tomás Padrón de la actualidad?

“En cierto modo, así es. Han sido dos hombres de trayectoria política muy similar, que siempre tuvieron claro una defensa de su territorio, porque Canarias se construye desde la isla y de ahí se va hacia la región. No al revés”.

-¿Cómo sigue la relación entre AHI y CC?

“Como siempre. Tenemos un acuerdo de colaboración, pero no estamos integrados en CC”.

-¿Según le convenga al ciudadano herreño?

“Lo que le viene bien al herreño, le viene bien al canario. Nosotros, AHI, trabajamos para mejorar Canarias desde El Hierro. Nuestros senadores han defendido temas de otras islas o de interés nacional. Partimos desde el municipalismo hacia arriba, no al revés, insisto. No hay nada más injusto que tratar igual a los que son diferentes”.

-¿Hay un auge de partidos insulares, como ASG?

“Los que criticaban los insularismos son los primeros que ahora defienden los partidos insulares. Somos islas, es una realidad. Es absurdo pensar que el insularismo es un término negativo: Nosotros lo somos, y no dejamos de ser regionalistas”.

-¿Se va a presentar a las elecciones del año que viene?

“(Sonríe) No lo sé. En AHI los candidatos se deciden por asamblea”.

-¿No lleva CC demasiado tiempo en el Gobierno?

“Hay que reconocer que 25 años son muchos años en el Gobierno. ¿Ha tenido errores CC? Sí, como AHI. ¿Ha tenido aciertos? También. Pero es verdad que el desgaste es inevitable. No olvide que es el partido nacionalista que lleva más años seguidos gobernando. Ni el PNV, que ha vuelto con más votos de los últimos 20 años”.

-¿Le vendría bien a CC pasar por la oposición, como al PNV?

“En Canarias hay un sentimiento nacionalista importante, que no independentista. Todos los partidos tienen que estar preparados para pasar a la oposición, para asumir lo que los electores digan, por mucho que nosotros haremos las cosas para ganar las elecciones. Pero tenemos que aceptar lo que se vote, claro que sí, y el desgaste de Coalición Canaria es real porque lleva muchos años gobernando. Para bien o para mal, con sus errores y sus aciertos, CC ha estado ahí”.

EL PERFIL

Nacimiento: 1976

Lugar: Isora

Vive en: La Laguna

Familia: Casado 2 niños

Ocio: Deporte

Partido: AHI

Trayectoria: en una carrera política tan vertiginosa como sus descensos en bici de montaña, Narvay Quintero ha sido director de Juventud del Gobierno de canarias (2005-2007), concejal del Ayuntamiento de Valverde (2007-2011), senador por la isla de El Hierro (2008-2015) y, ahora, consejero regional de Agricultura. Blaugrana del meridiano, llegó a liderar a los senadores simpatizantes del FC Barcelona.

Proyectos: dada su trayectoria y juventud, es un candidato claro a liderar el nacionalismo canario, si es que este logra superar el complejo de superioridad de las islas capitalinas. Sabe bien que en AHI todo depende de una asamblea que no siempre coincide con la Dirección.