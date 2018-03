Pérez- Reverte no aguanta y ‘dispara’ al Estado español

El escritor Arturo Pérez-Reverte no se muerde la lengua en Twitter, como es normal, y en esta ocasión el su punto de mira está el gobierno español y sus últimos movimientos. El principal motivo de la indignación de Pérez-Reverte es la imagen que se está dando de España hacia el exterior tras leer los diarios principales de otros países.

Washington Post, The Times, Le Monde, cuestionando la democracia española. Más que el problema catalán, lo que me aterra es la incompetencia de este Gobierno de mediocres ineptos. Su incapacidad para desmontar en el extranjero la campaña de desprestigio contra el Estado español.

A veces me pregunto si realmente el Estado español merece sobrevivir a sus propios complejos, contradicciones e incompetencia, o en realidad lo que merece es irse directamente al carajo. Y no me gusta nada la respuesta que se me ocurre. Ojalá ustedes tengan otra mejor.

— Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 28 de marzo de 2018